Jaunieši bija nopietni gatavojušies un piedomājuši gan pie ēdienu izvēlēs, gan to izskata un prezentēšanas stila.
Kā norādīja AS "Jaunpils pienotava" valdes priekšsēdētājs un šī konkursa žūrijas loceklis Viesturs Krilovs: "Liels prieks par jauniešu attieksmi. Var redzēts, ka viņi piedalās nevis tāpēc, ka skolotājs lika, bet gan tāpēc, ka ir interese. Vieniem veicies labāk citiem ne tik labi, bet visi jaunieši ir ļoti pozitīvi."
Vērtējot jauniešus, žūrija ņēma vērā ne tikai ēdienu oriģinalitāti, produktu saderību, garšu un vizuālo pievilcību, bet arī pievērsa uzmanību higiēnas un sanitāro normu ievērošanai, kā arī to kā tiek organizēta darba vieta.
"Konkursa rezultāti ir raibi. Ir interesantas lietas, ir arī tādi ēdieni, kuri izskatās labāk nekā garšo un otrādi. Varbūt nedaudz vilšanos rada dalībnieku nezināšana par atsevišķam lietām, bet kopumā konkursanti ir malači. Jaunieši ir ļoti centīgi un ar profesionālu skatu uz nākotni," atzīmēja Baltic Restaurants Latvia pārstāve Baiba Zvejniece.
Konkursā par uzvarētājiem tika atzīta Daugavpils Tirdzniecības profesionālas vidusskolas komanda, kuru pārstāvēja 3.kursa pavāru grupas audzēknis Artjoms Opekunovs un 1.kursa viesmīļu grupas audzēkne Anna Lurina.
Balvas par iegūto otro vietu tika pasniegtas Aizkraukles profesionāls vidusskolas audzēknēm Paulai Veronikai Šīrei un Elīnai Suhotinai. Savukārt trešo vietu ieņēma Aiva Līvija Gūtmane un Elīna Olendere no Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma.
Konkursā startēja arī mājinieku Ogres tehnikuma audzēkņu komanda, kuras sniegumu žūrija novērtēja ar pateicību.
Konkursa laureāti Artjoms Opekunovs un Anna Lurina atzina, ka par rezultātiem ir pārsteigti, bet tajā paša laikā patiesi priecājās. "Mēs paši pamanījām daudz kļūdu mūsu darbā. Jutām, ka pietrūka laiks," norādīja Artjoms atzīmējot, ka ir liels prieks, par žūrijas izteikto novērtējumu.
Daugavpils Tirdzniecības profesionālas vidusskolas komanda šim konkursam gatavojās divas nedēļas un augstu vērtē šajā laikā iegūtās zināšanas.
Šis nav pirmais biedrības "Siera klubs" organizētais konkurss ar mērķi veicināt sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm un ražotājiem – darba devējiem. Kā savā uzrunā jauniešiem norādīja biedrības valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova: "Es domāju, ka šādā konkursā iegūtās zināšanas, pieredze, žūrijas jautājumi un komentāri noteikti nākotnē noderēs un varbūt radīsies arī papildus interese plašāk papētīt gan konkursā izmantotos, gan arī citus produktus."