Personāla vadības speciālistiem bija iespēja apmainīties pieredzē, rast idejas darba procesu uzlabošanai un uzzināt par Ogres tehnikuma labās prakses piemēriem personāla vadības jomā.
Ogres tehnikuma pārstāvji viesus iepazīstināja ar mācību iestādi, prezentēja tās struktūru un norādīja gan uz grūtībām ar ko nācies saskarties darba procesā, gan veiksmīgiem risinājumiem personāla vadības jomā.
Klātesošajiem bija iespēja uzdot jautājumus, diskutēt un dalīties savā pieredzē, tādejādi gūstot idejas dažādu darbību optimizēšanai nākotnē.
Šī nav pirmā reize, kad Latvijas un citu valstu profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjiem ir iespēja iepazīt Ogres tehnikumu. Mācību iestādē regulāri tiek organizēti semināri, konferences, pieredzes apmaiņas vizītes un citi pasākumi, kas ļauj ne vien prezentēt savu darbību citiem, bet arī gūt pieredzi un zināšanas, kas vēlāk noder dažādu iekšējo uzlabojumu veikšanai un kvalitātes celšanai.