20. aprīlī Ogres tehnikuma bibliotēkā durvis vēra mācību iestādes darbinieku un pedagogu mākslas darbu izstāde “Vienā mirklī tā dvēseli saulainu dara”. Izstādē eksponēti Maijas Ermansones, Ilonas Betmanes, Ingas Ieragas, Guntas Polukejevas un Beātes Graudumas radītie darbi.
“Mēs dzīvojam saspringtā laikā, kad viss notiek attālināti, bet man ir patiess prieks, ka arī šajos apstākļos vēlme radoši izpausties nekur nav pazudusi. Tā ir izcila vērtība, ka līdzās tiešajam darbam ir šādas aizraušanās,” izstādes atklāšanā uzsvēra Ogres Tehnikuma direktore Ilze Brante.


Izstādes nosaukums “Vienā mirklī tā dvēseli saulainu dara” lieliski raksturo gan izstādi kopumā, gan arī pašus darbus, kuros krāsaini, dzīvespriecīgi, gleznieciski laukumi mijas ar ziediem, grafiskiem tēliem un siluetiem.


“Man ir patiess prieks un saviļņojums, ka Ogres tehnikuma (OT) darbiniekiem ir tik lieli talanti,” paužot sajūsmu par kolēģu veikumu, norāda izstādes kuratore Antra Rišē.
Lai gan Gunta Polukejeva absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju un ir profesionāla grafiķe, savukārt Beāte Grauduma ieguvusi maģistra grādu Edinburgas universitātes Laikmetīgās mākslas programmā, visas darbu autores uzsver, ka gleznošana un citu mākslas darbu radīšana ir tikai hobijs ar ko nodarbojas tad, kad atbrīvojies laiks un radusies iedvesma.
“Iedvesmot var jebkas. Tā var būt rīta kafijas krūze, skats aiz loga, laba filma, ko vakarā noskaties,” atklāj Gunta Polukejeva, norādot, ka darboties un radīt stimulē arī tas, ka redzi kā citi darbojās, tāpēc ir ļoti jauki, ka ir radīta šāda kopīga darbu izstāde.


Savukārt Ilona Betmane atklāj, ka, lai gan māksla visu laiku bijusi tuva un vidusskolas laikā pat apmeklēti Mākslas akadēmijas sagatavošanas kursi, ģimenes un darba dēļ, tai pievērsties nav bijis laika. Taču šobrīd, kad bērni izauguši, radusies iespēja radoši izpausties.


Ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, izstāde nav atvērta apmeklētājiem un radīta vien OT darbinieku un audzēkņu priekam, kas nepieciešamības gadījumā apmeklē OT telpas.


Antra Rišē, pastāstīja, ka izstādes tiek rīkotas, lai kolēģus, kas šobrīd aizņemti darbos, mudinātu nedaudz apstāties un atgūties no ikdienas steigas, radot prieku un enerģiju jauniem darbiem.

