Ogres tehnikuma audzēkne iekļūst konkursa SkillsLatvia 2022 finālā

Ogres tehnikuma audzēkņi ar augstiem rezultātiem piedalās valsts mēroga konkursa SkillsLatvia2022 pusfinālā nominācijā “Ēdienu gatavošana”.

25.janvārī Ogres tehnikuma 4.kursa audzēkne Jekaterina Jepifanova un skolotāja Zinaīda Bāra devās uz nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2022 pusfinālu nominācijā “Ēdienu gatavošana”, kas norisinājās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā.


Šogad konkursa galvenā uzdevuma “Virtuve bez atkritumiem” ideja bija proporcionāli sadalīt izejvielas ēdiena pagatavošanā, lai neveidotos pārpalikumi.
Sešu stundu laikā jaunie profesionāļi ēdienu gatavošanā sagatavoja siltās uzkodas, pamatēdienu un desertu. Konkursanti varēja izmantot pašu izvēlētas sastāvdaļas gatavošanai, bet uzdevums iekļāva arī obligāto sastāvdaļu izmantošanu. Piemēram, silto uzkodu pagatavošanā konkursantiem vajadzēja izmantot biezpienu, griķu miltus, kolrābi, ķirbi un vistu olas. Ļoti interesants un vienlaicīgi arī grūts uzdevums pēc Jekaterinas domām bija “aklā degustēšana”, kad 20 minūšu laikā bija jāatpazīst un jānosauc 10 Latvijas produktu garšas.


Ogres tehnikuma audzēkne 10 dalībnieku konkurencē ieguva otro vietu! Priecājamies par Jekaterinas sasniegumiem un pateicamies skolotājai Zinaīdai Bārai par ieguldīto darbu un attieksmi audzēknes sagatavošanai konkursā!

Informāciju sagatavoja Ogres tehnikums

