Grafikas dizaineru uzdevumos ietilpa SkillsLatvia komandas identitātes, logotipa, kreklu, baneru un citu elementu vizuālā izstrāde. Logotipam bija jāizveido animācija un jāizstrādā arī kolāža, kurai bija jāsastāv no vismaz trīs attēliem.
Jānis Valters Gaigals ir tikai otrā kursa audzēknis, tāpēc īpaši lepojamies par viņa sasniegumu! Paldies skolotājām Dacei Runčai un Lindai Gobetai par ieguldīto darbu audzēkņa sagatavošanai dalībai konkursā! Lai veiksmīga dalība konkursa finālā!
Savukārt 2.februārī jau agrā rīta stundā skolotājs Viktors Ceiruls un 3. kursa datorsistēmu tehniķu grupas audzēknis Edgars Purmalis devas ceļā uz Vidzemes Dizaina un Tehnoloģiju tehnikumu, lai piedalītos nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2022 pusfinālā nominācijā “Datortīklu administrēšana”.
Pusfinālā konkursanti veica Linux, Windows Workstation un Server, kā arī MikroTik maršrutētāja un maršrutētāja tīkla interfeisa uzstādīšanu un konfigurēšanu, datortīkla atkļūdošanu Cisco Packet Tracer vidē un IP v4 apakštīklu aprēķināšanas uzdevumus. Nepieciešamo programmatūru konkursam “Datortīklu administrēšana” nodrošināja Rīgas Tehniskā universitāte.
Ogres tehnikuma audzēknim Edgaram Purmalim pietrūka tikai ar 2 punkti, lai pusfinālā iegūtu līdzvērtīgu rezultātu 1.vietas konkursantam.
Esam lepni par Ogres tehnikuma audzēkņa sasniegumiem!
Liels paldies skolotājam Viktoram Ceirulam par ieguldīto darbu, sagatavojot audzēkni konkursam! Lai Edgaram veiksmīga dalība konkursa finālā!
Ogrenet jau ziņoja par Ogres tehnikuma audzēknes Jekaterinas Jepifanovas panākumiem, kura kura 10 dalībnieku konkurencē nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2022 pusfinālu nominācijā “Ēdienu gatavošana”ieguva otro vietu!
Informāciju sagatavoja Ogres tehnikums