Šī gada pavasarī valdes kopsapulcē Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija, kas apvieno nozīmīgākos un spēcīgākos lauksaimniecības tehnikas nozares uzņēmumus un servisa pakalpojumu sniedzējus, nolēma mainīt nosaukumu, kļūstot par biedrību Lauksaimniecības un Industriālās Tehnikas asociācija.
Līdz ar nosaukuma maiņu bija nepieciešams arī jauns logo, ko, piedaloties logo izstrādes konkursā, radīja Ogres tehnikuma audzēkņi.
Turpmāk par asociācijas atpazīstamības zīmi kalpos konkursa uzvarētāja ceturtā kursa multimediju dizaina audzēkņa Nika Zāraka radītais logo.
Logotipā attēlotas kāpurķēdes, kas asociējas ar spēku, kā arī tiek izmantotas industriālajā tehnikā un bulta, kas simbolizē izaugsmi.
Pateicību par dalību konkursā saņēma Jolanta Larionova, Dana Ose, Linda Breiķe, Beāte Paula Korkla, Linda Līce, Letīcija Krīgere, Luīze Anna Sproģe, Artis Sleņģis, Artis Lapiņš.
Diplomu un 3. vietu konkursā saņēma Rinalds Sardiko savukārt par otrās vietas ieguvēju kļuva Anrijs Šermuksītis.
Lauksaimniecības un Industriālās Tehnikas asociācija valdes priekšsēdētājs Aigars Laurinovičs atklāja, ka uzvarētāja darbu no otrās vietas ieguvēja šķīra tikai viena balss. “Mums asociācijā nebija nekādu šaubu, ka šim konkursam būs ļoti labs rezultāts, bet kad pienāca brīdis, kurā jāizvēlas, kurš ir tas uzvarētājs, tad gan mums radās patīkama problēma. Uzklausot koncepcijas un redzot šos darbus, mēs sapratām, ka tas nav vienkārši. Man ir ļoti vienkārši pateikt vai traktors iet vai neiet, bet šādi izvērtēt darbus bija ļoti grūti, un darbu vērtēšana prasīja aptuveni divas nedēļas,” norādīja Aigars Laurinovičs.
Konkursa dalībniekiem kopā ar pateicībām un citām balviņām no tehnikuma un konkursa organizētājiem, Ogres tehnikums ir sarūpējis iespēju bez maksas piedalīties kādā no starptautiskajiem dizaina konkursiem.
Savukārt SIA "AMAZONE" īpašniece Baiba Mikāla novēlēja kopt un attīstīt talantus, spējas, zināšanas, mērķtiecību un citas bagātības, kas jauniešiem dotas, kā arī asociācijas vārdā pirmo trīs vietu ieguvējiem pasniedz simbolisku dāvanu – naudas koku.
Īpaši pateicības vārdi par konkursantu sagatavošanu un iedvesmošanu tika veltīti Dizaina un mākslas nodaļas pedagoģei Dacei Runčai un Dizaina un mākslas nodaļas vadītājai Velgai Kaļeiņikovai.
Lai paaugstinātu profesionālās izglītības kvalitāti, iesaistītu jauniešus ar profesijas apguvi saistītos pasākumos, Lauksaimniecības un Industriālās Tehnikas asociācija sadarbībā ar SIA "AMAZONE" 2021./2022m.g. dos iespēju profesionālās izglītības programmas “Mašīnzinības” ar profesionālo kvalifikāciju spēkratu mehāniķis vairākiem Ogres tehnikuma audzēkņiem saņemt uzņēmuma stipendiju. Tuvākajā laikā tiks izsludināta pieteikšanās uzņēmuma stipendijai.