Jaunieši virtuāli apmeklēja arī Liepājas speciālo ekonomisko zonu tajā esošos vietējos uzņēmumus – inženiertehnisko pakalpojumu uzņēmumu “AE Partner” un kravu pārvadājumu uzņēmumu “Terabalt”, kur iepazinās ar to darbību, piedāvātajiem produktiem un ieguva atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.
Ogres tehnikumu pārstāvēja Lāsma Laura Robežniece /3GR/, Viktorija Pīrāga /3GR/ un Ričards Zavelis /3GR/. Profesionālo izglītības iestāžu apvienotā komandā, kurā darbojās arī tehnikuma audzēkne Viktorija ieguva 3.vietu. Ieskats pasākumā https://www.instagram.com/reel/Cbflq2ug_y_/?utm_medium=copy_link
“Konkursa ietvaros tika paveikti tādi uzdevumi, kas ikdienā ir šķietami neizpildāmi. Trīs stundu laikā mums bija jāizveido pilnvērtīgs un reāls biznesa plāns no dotajiem uzdevuma datiem, un ar ideju kura nošokēja visus klātesošos mums izdevās iegūt 3.vietu. Šo divu dienu laikā tika iegūti jauni draugi no dažādiem Latvijas nostūriem un vērtīga pieredze biznesa kanvu izstrādē, prezentēšanā un sava viedokļa aizstāvēšanā’’: stāsta Viktorija.
“Meistarklases ļāva man apdomāt, vai esmu gatavs sava biznesa izveidei nākotnē un beigās secināju, ka vēl jāiegūst jaunas zināšanas un prasmes. Uzdevumi deva iespēju iepazīties ar jauniem cilvēkiem, veicināja mūs domāt “ārpus rāmjiem”. Esmu patīkami iespaidots ar šo pieredzi’’: tā saka Ričards.
‘‘Dalība šajā konkursā bija labs lēmums. Tika iegūta ne tikai lieliska pieredze, bet arī jauni draugi. Bija prieks strādāt komandā ar cilvēkiem, kuri spēj izvirzīt savas idejas. Noteikti piedalīšos vēl un iesaku arī citiem izbaudīt šīs emocijas’’: iesaka Lāsma Laura.