Ogres tehnikuma audzēkņi starp labākajiem mācību uzņēmumu konkursā

Bazāra ietvaros jauniešus vērtēja ne tikai pircēji, bet arī 39 biznesa profesionāļi no uzņēmumiem, akadēmiskajām struktūrām, finanšu sektora un valsts pārvaldes, pasniedzot balvas 9 kategorijās.

Kā “Labākā SMU pārdošanas komanda” starp vidusskolām sevi pierādīja un balvu no RTU Riga Business school saņēma SMU “Fortfull Group” komanda no Ogres tehnikuma ar inovatīvu rokas pulksteni, kas paredzēts vājredzīgiem cilvēkiem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pamatskolu grupā šajā nominācijā laureāti Kusas pamatskolas SMU – “Nāc pie Raivjiem!” -ar dažādiem koka izstrādājumiem virtuvei un interjeram.

Kategorijā “SMU biznesa potenciāls” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras saņēma Valmieras Valsts tehnikuma skolēnu SMU “E-Crot”, kuru izstrādātie elektroniskie identifikatori palīdz automatizēti apkopot datus par mājlopiem. Pamatskolu grupā šajā kategorijā uzvarēja SMU “PLASTL” no Cēsu Valsts ģimnāzijas, kas pēc pasūtījuma rada telpiskus objektus, veidotus ar 3D printeri.

Balvu no tirdzniecības centra “Domina Shopping” kā “Labākais SMU stends” vidusskolu grupā ieguva SMU “COCOS” no Iecavas vidusskolas, kas veido dažādas kokosriekstu bļodiņas, bet pamatskolu grupā – SMU “Hyper hook” no Limbažu vidusskolas, kas izveidojuši turētāju somai, lai to būtu ērti novietot pie galda.

Kategorijā “Ilgtspējīga SMU prece vai pakalpojums” balvu no AS “Swedbank” vidusskolu grupā izcīnīja Rīgas Hanzas vidusskolas SMU “Essenceo”, kas piedāvā automašīnu gaisa atsvaidzinātājus no otrreiz pārstrādājamas koksnes ar ilgnoturīgām smaržām. Savukārt, pamatskolu grupā uzvarēja SMU “BETO” no Ulbrokas vidusskolas ar ilgtspējīgiem puķu podiem, kuri radīti, otrreiz pārstrādājot dvieļus un mājas tekstilu.

Balvu no Patentu valdes kategorijā “Uz zināšanām balstīta SMU prece vai pakalpojums” starp vidusskolām izcīnīja SMU “BioVe” no Madonas Valsts ģimnāzijas. Jaunieši izveidojuši gudros ēdiena konteinerus, kas ar vakuumēšanās funkciju uztur ilgāku ēdiena derīguma termiņu. Pamatskolu grupā laureāti - SMU “KOKMEISTARI” no Tukuma 2. vidusskolas, kas veido koka dizaina un interjera priekšmetus - svečturus, bļodas, gaļas dēlīšus un medus karotes.

Kategorijā “Tehnoloģiskās inovācijas prece vai pakalpojums” vidusskolu grupā balvu saņēma SMU “CubeLex” no Valmieras tehnikuma. Jaunieši izstrādājuši digitālu mācību programmu bērniem ar runas un uztveres traucējumiem. Pamatskolu grupā uzvarēja SMU “Hushroom” no Jelgavas 4. vidusskolas, kas no sēņu sakņu struktūras izveidojuši akustiskus paneļus, kas nodrošina skaņas absorbciju.

Kategorijā“Labākais SMU produkta zīmols” un balvu no ziņu portāla “Delfi” vidusskolu grupā saņēma SMU “Studefy” no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ar lietotni, kura apkopo informāciju par mācību iestādēm Latvijā.Pamatskolu grupā uzvarēja SMU “Nature Touch” no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas ar sadzīves priekšmetiem un rotaslietām no dažādiem dabas materiāliem un epoksīda sveķiem.

Balvu no BA “Turība” kā “Sociāli atbildīgs SMU” vidusskolu grupā ieguva SMU “FEWEL” no Liepājas Valsts tehnikuma, kas izstrādājuši ekoloģisku un bioloģiski noārdāmu materiālu naftas produktu un eļļu uzsūkšanai no matiem un dzīvnieku vilnas. Pamatskolu grupā laurus plūca SMU “Flopi” no Daugavpils Valsts pilsētas vidusskolas – ar attīstošajām rotaļlietām bērniem no filca.

“Sociālo mediju komunikācijas balvu” no “RISEBAMācību centra un Radošā biznesa inkubatora vidusskolu grupā ieguva SMU “Elevate Denim” no Cēsu Valsts ģimnāzijas, kur jaunieši izveidojuši rokassprādzes no lietotiem džinsiem. Pamatskolu grupālaureāti ir jau pieminētie SMU “Hushroom” no Jelgavas 4. vidusskolas, kas no sēņu sakņu struktūras izveidojuši akustiskus paneļus, kas nodrošina skaņas absorbciju.

CITS BAZĀRS PAVASARĪ 2024 laureātu, skolēnu mācību uzņēmumu radīto produktu fotogrāfijas pieejamas šeit.

Savukārt ar pilnu laureātu sarakstu var iepazīties šeit.