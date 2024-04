Ogres tehnikuma audzēkņi starp SkillsLatvija 2024 finālistiem

Prasmju konkurss “Ēdienu gatavošana” pusfināls norisinājās 7. un 8. februārī VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” un no 12 abu dienu konkursantiem vietu finālā ieguva Avigeja Doronina no Ventspils tehnikuma, Fjodors Ņekazakovs no Bulduru tehnikuma, Iļja Lukošus no Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas, Patrīcija Bondaļuka no Ogres tehnikuma, Rota Gundega Klētniece no Valmieras tehnikuma un Marta Putene no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma. Kopumā pusfinālā piedalījās jaunieši no 12 profesionālās izglītības iestādēm no visas Latvijas.

Konkursantiem prasmju konkursa “Ēdienu gatavošana” pusfinālā bija jāveic trīs moduļi. Pirmajā moduļi bija jāpagatavo aukstā uzkoda, izmantojot vismaz vienu siltapstrādes veidu un obligātos produktus - paliju, svaigus gurķus un mārrutkus. Otrajā modulī konkursantiem būs jāpagatavo pamatēdiens no veselas pīles, izmantojot divu veidu tehnikas un obligātos produktus – selerijas saknes un dzērvenes. Savukārt trešajā modulī jaunajiem pavāriem bija nepieciešams atpazīt dažādus produktus, augus un garšvielas. Visu trīs moduļu izpildei konkursantiem tika dotas 5 stundas un 30 minūtes.

VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 8. februārī noritēja arī prasmju konkursa “Restorānu serviss” pusfināls, kurā piedalījās pieci jauni speciālisti no piecām profesionālās izglītības iestādēm. Pēc pedagogu un nozaru eksperta vērtējuma, labākos rezultātus un vietu finālā izcīnīja Mona Gabriela Gorsvāne no Ventspils tehnikuma, Slada Toropa no Liepājas Valsts tehnikuma, Matīss Arnolds Paupe no Ogres tehnikuma un Elīna Vennere no Valmieras tehnikuma.

Prasmju konkursa “Restorānu serviss” pusfināla darba uzdevuma tematika bija bankets, kas paredzēja ātru un precīzu viesu apkalpošanu. Uzdevuma veikšanas laikā konkursantiem bija jāpierāda savas prasmes salvešu locīšanā, palīggalda klāšanā ar 2 galdautiem , kokteiļu pagatavošanā, stipro alkoholisko dzērienu organoleptiskā atpazīšanā, kā arī viesu apkalpošanā pie galda. Konkurss norisinājās angļu valodā un tā izpildei tika atvēlētas 4 stundas un 30 minūtēs.

Paralēli prasmju konkursu “Ēdienu gatavošana” un “Restorānu serviss” pusfināliem, 8. februārī Latgales Industriālajā tehnikumā notika nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2024 pusfināli prasmju konkursos “Krāsošana un dekoratīvā apdare” un “Flīzēšana”.

Krāsošanas un dekoratīvās apdares pusfinālā piedalījās seši jauni speciālisti no sešām profesionālās izglītības iestādēm, savukārt vietu finālā ieguva četri speciālisti: Jānis Alksnis no Jelgavas tehnikuma, Linda Zabarovska no Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Mārtiņš Blūms no Liepājas Valsts tehnikuma un Kristīna Lune no Latgales Industriālā tehnikuma.

Pildot darba uzdevumu, konkursantiem 6 stundu laikā bija jāveic celtniecības objekta pēdējā fāze – atsevišķas sienu virsmas noklāšana ar nobeiguma kārtas krāsojuma sistēmu. Darba izpildei tika izmantota standarta ģipškartona loksne, kas iepriekš ir bijusi atbilstoši sagatavota krāsošanas darbiem un stiprināta pie vertikālas sienas. Darba uzdevuma izpildei konkursantam bija nepieciešams veikt tehnisko krāsojuma sistēmas zīmējumu un īstenot krāsošanas darbus atbilstoši darba uzdevuma norādījumiem.

Savukārt prasmju konkursā “Flīzēšana” savas prasmes SkillsLatvia2024 finālā demonstrēs Ralfs Ormanis un Marko Šilinskis no Jelgavas tehnikuma, Anastasija Vasiloviča un Vladimirs Vaņkovs no Latgales Industriālā tehnikuma, Roberts Boroduško un Jānis Dzeniņš no Liepājas Valsts tehnikuma, Armīns Reinis no Rīgas Celtniecības koledžas, Artis Zaneribs no Saldus tehnikuma, kā arī Maksims Sadovs un Markuss Dāvis Ķuzis no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma.

Konkursa laikā jaunajiem speciālistiem 6 stundu laikā bija jāveido raksts no flīzēm, vadoties pēc rasējuma, tā izmēriem un dotajām instrukcijām. Darba sākumā konkursantiem bija jāiepazīstas ar rasējumu un jāaprēķina minimālais nepieciešamo flīžu daudzums. Pēc tam bija jāpiegriež flīzes un jāveic to līmēšana, veidojot nepieciešamo rakstu.

Visu prasmju konkursu pusfinālu darba uzdevumus vērtēja profesionālās izglītības iestāžu pedagogi nozares ekspertu vadībā: Māris Astičs, Restorānu servisa skola, (“Ēdienu gatavošana”), Mārtiņš Kukojs, starptautisko konkursu eksperts, SIA Prike Latvija (“Restorānu serviss”), Toms Kreislers, SIA “VELVE MATERIĀLU SISTĒMAS” (“Flīzēšana”), Kristīne Gulbe, SIA DAW Baltica (“Krāsošana un dekoratīvā apdare”).

Konkursu pusfinālu sadarbībā ar VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” un Latgales Industriālo tehnikumu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Prasmju konkursus “Ēdienu gatavošana” un “Restorānu serviss” atbalstīja SIA BidFood Latvia, zivju audzētava “Zivs uz ledus”, SIA Paulig Latvia un Santa Maria garšvielas, SIA PrikeLatvija, SIA Baltic XL, prasmju konkursu “Flīzēšana”: Saint-Gobain, Gyproc Latvija, ISOVER, SIA “VELVE MATERIĀLU SISTĒMAS” un MAPEI, prasmju konkursu “Krāsošana un dekoratīvā apdare”: CAPAROL, SIA Color Expert – Storch LV, Saint-Gobain, Gyproc Latvija.

Fotogalerija ar pusfinālu spilgtākajiem mirkļiem pieejama VIAA Flickr kontā. Nākamie pusfināli prasmju konkursos “Tērpu izgatavošana” un “Friziera darbi” notiek 13. februārī Rīgas Stila un modes tehnikumā, pusfināls prasmju konkursā “Mēbeļu izgatavošana” norisināsies 14. februārī Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā, savukārt pusfināli prasmju konkursos “Mehatronika” un “Mobilā robotika” - 15. februārī Valmieras tehnikumā.