Ogres tehnikuma audzēkņi un sadarbības partneri stāda mežu

Ogres tehnikuma audzēkņi un sadarbības partneri stāda mežu

Pavasaris Ogres tehnikuma audzēkņiem un pedagogiem jau tradicionāli sācies ar meža stādīšanu. Šogad plānots apstādīt 20 ha lielu meža platību, iestādot 64 000 stādu.
Lai gan ierasti šādas meža platības apstādīšanu veiktu Ogres tehnikuma audzēkņi mācību prakses ietvaros, taču, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, kas vienam instruktoram vienlaicīgi ļauj darboties ar pavisam nelielu audzēkņu skaitu, šogad stādīšanas procesam tiek piesaistīti palīgi gan no mācību iestādes iekšējiem resursiem, gan arī sadarbības partneriem.


Dienā, kad portāls Ogrenet viesojās Ogres tehnikuma apsaimniekotajās mežu platībās, pie darba jauno kociņu stādīšanā jau bija ķērušies Valsts meža dienesta darbinieki, kas dienas laikā apstādīja vairāk, kā 3 ha lielu meža platību.

Meža atjaunošanai paredzētie koku stādi tiek iepirkti no Latvijas valsts mežiem, savukārt stādīšana tiek veikta ar speciāliem stādīšanas stobriem, stādot ietvarstādus. Vispirms stobru iedur zemē, tad ievieto tajā stādu, kas caur stobru nonāk zemē. Kad stobru izvelk laukā no zemes, tajā ir palicis jaunais kociņš.

Ogres tehnikuma pārvaldīšanā ir nodots Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošais mežs 2 300 ha platībā, lai nodrošinātu ar mežsaimniecības un kokapstrādes jomu saistītu profesionālās izglītības programmu īstenošanu. Mācību procesa laikā, mācoties par mežsaimniecības tehniķi vai meža mašīnu operatoru, audzēkņi iepazīst pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, sākot ar meža stādīšanu, līdz pat gatavo kokmateriālu realizācijai. Lai mežs nezaudētu savu vērtību, tās cirsmas, kuras nocērtam, mums piecu gadu laikā ir jāatjauno. Ja gadu gaitā nekas nemainīsies un šos mežus turpinās apsaimniekos Ogres tehnikums, tad mūsu stādītos kokus mācīsies zāģēt mūsu mazbērni, atklāja Kārlis Ranga, Ogres tehnikuma Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas vadītājs.


Līdzās jaunajiem stādījumiem, redzamas arī Ogres tehnikuma atjaunotās meža platības. Meža jaunaudzēs tehnikuma audzēkņi apgūst praktiskas zināšanas par meža apsaimniekošanas un aizsardzības metodēm. Tāpat Ogres tehnikumā darbojas mācību medību kolektīvs, kurā, jaunieši apgūst gan teorētiskas, gan arī praktiskas zināšanas un iegūst mednieka apliecību.


No 15. aprīļa līdz 30 jūnijam ir putnu ligzdošanas laiks, tad jaunaudžu kopšanu neveic, taču rudenī kopšanas darbi atsāksies un jauniešiem būs iespēja doties uz mežu, lai teorētiski apgūtās zināšanas pielietotu praksē.

