Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskas drošības prasības, izstāde nav atvērta apmeklētājiem un šoreiz radīta vien pašu priekam, ļaujot tajā ielūkoties un rast pavasarīgu
iedvesmu tiem Ogres tehnikuma (OT) darbiniekiem un audzēkņiem, kam attālinātā darba procesā radusies nepieciešamība pēc mācību iestādes bibliotēkas apmeklējuma.
“Pie mums viss mācību process notiek attālināti, patiesībā šobrīd viss notiek attālināti un šeit uz vietas esam tikai administrācija un darbinieki, kas nepieciešamības gadījumā apmeklē OT telpas, taču tā kā bibliotēka ir atvērta, tad tiem darbiniekiem, kas ir šeit uz vietas, tomēr ir iespēja priecēt acis un pamielot dvēseli, apskatot izstādītos darbiņus,” atklāj Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.
Izstādē “Ejam satikt pavasari un ienirt pumpura spēkā” eksponēti tekstilmākslinieces Emīlijas Kazakevičiutes austās šalles, Evijas Krīgeres gleznas un TLMS “Saiva” dalībnieces Elizabetes Rasļenokas austie darbi. Par izstādes iekārtojumu parūpējusies TLMS “Saiva” vadītāja Santa Grīnberga, ar kuru OT izveidojusies ilgstoša sadarbība.
Kā koši akcenti izstādi papildina arī mācību iestādes darbinieku, absolventu un to vecāku radošie darbi. “Darbinieku vidū katru gadu atklājas jauni talanti ar kuru darbiem papildināt izstāžu ekspozīcijas. Tas ir fantastiski, ka darbinieki iesaistās noskaņas radīšanā, turklāt reizēm arī absolventi un bijušo audzēkņu vecāki, labprāt priecē ar saviem darbiem un saglabā ciešu saikni ar mācību iestādi, ” atklāj OT bibliotekāre Antra Rišē.
Bibliotekāre norāda, ka veidojot šo izstādi viens no šī gada jaunatklājumiem bijis viņas kolēģes un OT absolventes Maijas Ermansone vaļasprieks. Maija radījusi košus izšuvumus,
kas raisa neviltotu interesi teju katrā bibliotēkas apmeklētājā.
Pati Maija atzīst, ka interese par izšūšanu radusies jau pamatskolā un šobrīd tas kļuvis par vaļasprieku. “Izšūšana prasa laiku, bet paralēli var padomāt, paklausīties mūziku,” stāsta Maija, atklājot, ka ir iesākts arī nākamais darbiņš, kas, iespējams, kaut kad nākotnē priecēs kolēģus, audzēkņus un citus bibliotēkas apmeklētājus.
Izstādē aplūkojami darbinieku radīti pinumi, rotaslietas, gleznas, keramika, izšuvumi un pat sejas maskas, kas šajā laikā kļuvušas īpaši aktuālas.
“Bibliotēkā eksponētie darbi, šajā saspringtajā laikā mudina kolēģus kaut uz nelielu brīdi apstāties un papriecāties par krāsām, kas ne vien uzlabo garastāvokli, bet ir arī sava veida meditācija.” norāda Antra Rišē, stāstot par izstādes nozīmi.
OT direktore atklāj, ka neskatoties uz to, ka tehnikuma telpās šobrīd ir samēra kluss, aktīva darbība norisinās nepārtraukti un norāda, ka tieši šajā laikā saņemta akreditācija Erasmus + programmu īstenošanai, kā arī notiek aktīva gatavošanās atsevišķu programmu akreditācijai, kas plānota no 3. līdz 7. maijam. Paralēli tam, protams, tiek īstenots arī mācību process, gan profesionālajā, gan arī pieaugušo izglītībā un strādāts pie nākamajiem projektiem.
OT bibliotēkā jau vairākus gadus regulāri tiek rīkoti dažādi pasākumi un izstādes, padarot to ne tikai par grāmatu krātuvi, bet arī kultūras un zinību centru. Arī turpmāk, ievērojot
epidemioloģiskās drošības noteikumus un vadoties pēc situācijas valstī, bibliotēkā plānots realizēt projektus, kas apmeklētājiem radītu iedvesmu un sniegtu estētisku baudījumu.