Bibliotekāre Agita Gauruča norāda, ka šādas nodarbības ir patiesi vērtīgas un vajadzīgas, turklāt pirmajā kursā jaunietis var nobīties atnākt uz bibliotēku.
“Nākotnē plānotas nodarbības arī citu kursu audzēkņiem, lai mudinātu tos vairāk izvēlēties profesionālo literatūru, jo pirmajā kursā notiek iepazīšanās un vairāk tiek apgūti pamatpriekšmeti, savukārt vēlāk, seko profesionālie mācību priekšmeti, kuru apguvei šī literatūra ir nozīmīga,” atklāj Agita Gauruča.
Gādājot par jauku atmosfēru un rosinot paraudzīties apkārt ar smaidu, Ogres tehnikuma audzēkņu un darbinieku apskatei, šoruden bibliotēkā atvērta ežu izstāde.
Izstādē apskatāmās figūriņas, rotaļlietas, traukus un citus priekšmetus, kas rotāti ar dažādu formu, krāsu un lieluma ežu tēliem, sarūpējusi skolas darbiniece. Savukārt izstādes afišu prakses laikā veidojusi mācību iestādes audzēkne Anžela Dubova.
Izstādes un pasākumi Ogres tehnikuma bibliotēkā notiek regulāri, tāpēc izstādes atklāšanā bibliotekāre Antra Rišē un mācību iestādes direktore Ilze Brante mudināja klātesošos jauniešus iesaistīties izstāžu un citu pasākumu veidošanā, papildinot tos ar saviem darbiem un idejām.