Ceturtdiena, 09.10.2025 21:11
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:11
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 17. septembris, 2021 08:54

Ogres tehnikuma bibliotēkā ežu izstāde un bibliotekārās stundas

Ogres tehnikuma bibliotēkā ežu izstāde un bibliotekārās stundas
Piektdiena, 17. septembris, 2021 08:54

Ogres tehnikuma bibliotēkā ežu izstāde un bibliotekārās stundas

Jaunais mācību gads Ogres tehnikumā sācies ražīgi. Šogad Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļā ar struktūru Mašīnzinības, Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļā, Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļā, Dizaina un Mākslas nodaļā mācības uzsāka 19 pirmo kursu audzēkņu grupas.
Lai jauniešus iepazīstinātu ar tehnikuma bibliotēku, tās pakalpojumiem un brīvā laika pavadīšanas iespējām, šoruden pirmo kursu audzēkņiem ir iespēja apmeklēt bibliotekārās stundas.

Bibliotekāre Agita Gauruča norāda, ka šādas nodarbības ir patiesi vērtīgas un vajadzīgas, turklāt pirmajā kursā jaunietis var nobīties atnākt uz bibliotēku.


“Nākotnē plānotas nodarbības arī citu kursu audzēkņiem, lai mudinātu tos vairāk izvēlēties profesionālo literatūru, jo pirmajā kursā notiek iepazīšanās un vairāk tiek apgūti pamatpriekšmeti, savukārt vēlāk, seko profesionālie mācību priekšmeti, kuru apguvei šī literatūra ir nozīmīga,” atklāj Agita Gauruča.


Gādājot par jauku atmosfēru un rosinot paraudzīties apkārt ar smaidu, Ogres tehnikuma audzēkņu un darbinieku apskatei, šoruden bibliotēkā atvērta ežu izstāde.


Izstādē apskatāmās figūriņas, rotaļlietas, traukus un citus priekšmetus, kas rotāti ar dažādu formu, krāsu un lieluma ežu tēliem, sarūpējusi skolas darbiniece. Savukārt izstādes afišu prakses laikā veidojusi mācību iestādes audzēkne Anžela Dubova.


Izstādes un pasākumi Ogres tehnikuma bibliotēkā notiek regulāri, tāpēc izstādes atklāšanā bibliotekāre Antra Rišē un mācību iestādes direktore Ilze Brante mudināja klātesošos jauniešus iesaistīties izstāžu un citu pasākumu veidošanā, papildinot tos ar saviem darbiem un idejām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?