Dabas daudzveidība un krāšņums vērojams olu nokrāsās, formās un to izmēros. Izstādē vienuviet aplūkojami vairāki desmiti unikālu putnu olu, kas pārsteidz gan ar to izskatu, gan izcelsmi. OT bibliotekāre un izstādes kuratore Antra Rišē atklāj, ka starp emu, strausa un meža putnu olām izstādē nemanāmi dižojas arī viena mājas vistas ola.
Savu vietu šeit radušas arī sila strazda, somzīlītes, mušķērāja un citu putnu ligzdas, ko no meža pārveduši OT pedagogi. Tāpat, svētkus gaidot, noskaņas radīšanai sarūpētas arī šokolādes olas un Lieldienu tematikai atbilstoši dekori.
Lai gan mācību process Ogres Tehnikumā norit attālinātā režīmā, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, tehnikuma bibliotēka turpina nodrošināt tajā sniegtos pakalpojumus. Līdz Lieldienu brīvdienām, klātienē izstādi bijusi iespēja aplūkot tiem OT darbiniekiem un audzēkņiem, kam attālinātā darba procesā radusies nepieciešamība pēc mācību iestādes bibliotēkas apmeklējuma, taču šobrīd ikvienam interesentam putnu olu daudzveidību iespējams iepazīt virtuāli, aplūkojot izstādes foto.