Sveicot absolventus, pedagogus un sadarbības partnerus, Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante pateicās par pieredzi, kas gūta kopā augot un mācoties. “Paldies par to,
ko Jūs katrs esat ierakstījis Ogres tehnikuma vēsturē. Pedagogi no visas sirds centās iedot Jums visu to labāko. Mums visiem tā bija jauna pieredze un jauns izaicinājums,
jo iepriekšējo mācību gadu beidzām attālināti un šajā gadā tikai divus mēnešus mācījāmies klātienē. Profesionālajā izglītībā tas ir sevišķi grūti, jo profesija ir jāapgūst, mācoties prasmes un iemaņas, bet mēs to kopīgi paveicām. Paldies katram pedagogam un paldies katram absolventam par sadarbību un par augstiem rezultātiem kvalifikācijas eksāmenos,” klātesošos uzrunāja I. Brante.
Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, izlaidumi norisinājās tehnikuma āra terasē un katrā no tiem piedalījās tikai konkrētās izglītības programmas absolventi un viņu pedagogi.
Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Rankā, absolventi svinēja profesionālo kvalifikāciju “Virtuves darbinieks”, ”Meža mašīnu operators” un “Būvizstrādājumu galdnieks” iegūšanu. Savukārt Ogres tehnikuma galveno mājvietu Ikšķiles novada “Aizupēs” absolvēja jaunie speciālisti no 15 dažādām profesionālās kvalifikācijas programmām. Kopumā 2021.gada jūnijā Ogres tehnikumu absolvē 221 audzēknis.
Izlaidumos ceļa vārdus jaunajiem profesionāliem bija aicināti teikt arī nozaru pārstāvji, viens no tiem Ogres tehnikuma konventa padomnieks, Latvijas Neatkarīgās
mežizstrādātāju asociācijas izpilddirektors Artūrs Bukonts, kas mācību programmas “Mežsaimniecības tehniķis” absolventus uzrunājot kā kolēģus, tiem novēlēja veiksmi
un motivāciju strādāt un attīstīties tālāk. Nozares pateicības Artūrs Bukonts pasniedza jaunajiem mežsaimniecības tehniķiem, meža mašīnu operatoriem, meža mašīnu mehāniķiem, mēbeļu galdniekiem un namdariem, kā arī mežsaimniecības jomas pedagoģei Solvitai Krodziniecei.
Savukārt Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas pateicības saņēma jaunie ēdināšanas pakalpojumu un viesmīlības pakalpojumu speciālisti un pedagoģe Zinaida Bāra.
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas pateicības saņēma jaunie elektronikas tehniķi un viņu pedagoģe Inga Ieraga.
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas pateicības saņēma jaunie datorsistēmu tehniķi un viņu pedagogs Viktors Ceiruls.
Latvijas Dizaineru savienības pateicības saņēma jaunie interjera dizaina speciālisti, vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālisti, multimediju dizaina speciālisti,
video operatori un viņu pedagogi Lauris Kalniņš un Armands Pučs.
Latvijas Simtgades stipendiju šogad saņēma Ogres tehnikuma absolvente, jaunā datorsistēmu tehniķe Daiga Kārkliņa.
Atsevišķi mācību iestādes absolventi jau paralēli studijām sākuši darba gaitas savā nozarē vai arī plāno tās uzsākt šogad.
Ogres tehnikuma īpašā tradīcija, ka jaunieši, kas nolēmuši turpināt studijas augstākās izglītības iestādēs, izlaidumā saņem apliecinājumu par to, ka ir uzņemti valsts
budžeta finansētā studiju programmā. Šogad 15 Ogres tehnikuma absolventi saņem šādus apliecinājumus par mācību turpināšanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē
sešās studiju programmās.