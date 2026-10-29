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Ceturtdiena, 29. oktobris, 2026 16:52

Ogres tehnikuma jaunieši izcīna 2. vietu Patentu valdes konkursā “Radošais intelektuālis 2026”

OgreNet
Ogres tehnikuma jaunieši izcīna 2. vietu Patentu valdes konkursā “Radošais intelektuālis 2026”
Publicitātes foto. Konkursā 1. vietu ieguva Liepājas Valsts tehnikums komanda, 2. vietu ieguva Ogres Tehnikums komanda, savukārt 3. vietu ieguva Druvas vidusskola komanda.
Ceturtdiena, 29. oktobris, 2026 16:52

Ogres tehnikuma jaunieši izcīna 2. vietu Patentu valdes konkursā “Radošais intelektuālis 2026”

OgreNet

Ogres tehnikuma komanda ar digitālu izglītojošu risinājumu “Mans. Mans?! Mans” ieguvusi otro vietu Patentu valdes rīkotajā skolēnu konkursā “Radošais intelektuālis 2026”. Konkursā sacentās 45 skolēni no deviņām Latvijas izglītības iestādēm. Ogres tehnikuma audzēkņi kļuvuši par vieniem no labākajiem jaunajiem inovatoriem valstī intelektuālā īpašuma jomā. Viņu izstrādātais prototips “Mans. Mans?! Mans” savieno interaktīvu spēli ar praktisku rokasgrāmatu. Risinājums jauniešiem saprotamā veidā palīdz apgūt rūpnieciskā īpašuma jautājumus.

Konkursā uzvarēja Liepājas Valsts tehnikuma komanda ar risinājumu “PostPass”. Tas ir mākslīgā intelekta asistenta prototips, kas pārbauda video pirms to publicēšanas. Asistents palīdz satura veidotājiem ievērot autortiesības. Tas skaidro, kādu saturu drīkst izmantot, kādi autortiesību ierobežojumi jāņem vērā un kam jāpievērš uzmanība pirms publicēšanas. Uzvarētāji varēs turpināt attīstīt savu risinājumu “Riga TechGirls” pirmsakselerācijas programmā “Spring Up”, kur saņems mentoru un nozares ekspertu atbalstu.

Trešo vietu ieguva Druvas vidusskolas komanda ar tiešsaistes izlaušanās istabas tipa spēles “CTRL+C/CTRL+V” prototipu. Spēle interaktīvā veidā palīdz izprast intelektuālā īpašuma tiesības. Pārējās sešas komandas saņēma veicināšanas balvas par ieguldīto darbu, radošumu un iniciatīvu.

Vērtēja nozares eksperti

Skolēnu darbus vērtēja piecu ekspertu žūrija:

  • Patentu valdes direktors Agris Batalauskis;
  • Latvijas Dizaina centra valdes priekšsēdētāja Dita Danosa;
  • Latvijas Influenceru mārketinga asociācijas līdzdibinātāja, juriste un digitālā satura veidotāja Elīna Sviridova;
  • “Riga TechGirls” valdes loceklis Pauls Siliņš;
  • “TechChill” mārketinga un komunikācijas vadītāja Selīna Glaudāne.

Žūrija vērtēja risinājumu radošumu un piemērotību jauniešu auditorijai. Tā ņēma vērā arī mākslīgā intelekta izmantošanu un intelektuālā īpašuma jautājumu izpratni. Svarīga bija arī komandu prasme prezentēt un pamatot savu redzējumu.

Konkurss notika jau astoto reizi

Patentu valde konkursu “Radošais intelektuālis” rīkoja jau astoto reizi. Tā mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par intelektuālo īpašumu. Konkursā jaunieši gūst arī praktiskas iemaņas digitālo produktu izstrādē, mākslīgā intelekta rīku izmantošanā un uzņēmējdarbības domāšanā.

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