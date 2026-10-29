Ogres tehnikuma jaunieši izcīna 2. vietu Patentu valdes konkursā “Radošais intelektuālis 2026”

Konkursā uzvarēja Liepājas Valsts tehnikuma komanda ar risinājumu “PostPass”. Tas ir mākslīgā intelekta asistenta prototips, kas pārbauda video pirms to publicēšanas. Asistents palīdz satura veidotājiem ievērot autortiesības. Tas skaidro, kādu saturu drīkst izmantot, kādi autortiesību ierobežojumi jāņem vērā un kam jāpievērš uzmanība pirms publicēšanas. Uzvarētāji varēs turpināt attīstīt savu risinājumu “Riga TechGirls” pirmsakselerācijas programmā “Spring Up”, kur saņems mentoru un nozares ekspertu atbalstu.
Trešo vietu ieguva Druvas vidusskolas komanda ar tiešsaistes izlaušanās istabas tipa spēles “CTRL+C/CTRL+V” prototipu. Spēle interaktīvā veidā palīdz izprast intelektuālā īpašuma tiesības. Pārējās sešas komandas saņēma veicināšanas balvas par ieguldīto darbu, radošumu un iniciatīvu.
Vērtēja nozares eksperti
Skolēnu darbus vērtēja piecu ekspertu žūrija:
- Patentu valdes direktors Agris Batalauskis;
- Latvijas Dizaina centra valdes priekšsēdētāja Dita Danosa;
- Latvijas Influenceru mārketinga asociācijas līdzdibinātāja, juriste un digitālā satura veidotāja Elīna Sviridova;
- “Riga TechGirls” valdes loceklis Pauls Siliņš;
- “TechChill” mārketinga un komunikācijas vadītāja Selīna Glaudāne.
Žūrija vērtēja risinājumu radošumu un piemērotību jauniešu auditorijai. Tā ņēma vērā arī mākslīgā intelekta izmantošanu un intelektuālā īpašuma jautājumu izpratni. Svarīga bija arī komandu prasme prezentēt un pamatot savu redzējumu.
Konkurss notika jau astoto reizi
Patentu valde konkursu “Radošais intelektuālis” rīkoja jau astoto reizi. Tā mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par intelektuālo īpašumu. Konkursā jaunieši gūst arī praktiskas iemaņas digitālo produktu izstrādē, mākslīgā intelekta rīku izmantošanā un uzņēmējdarbības domāšanā.