Svinot Kultūras kanona desmitgadi, konkursa organizatori sadarbībā ar "Prāta spēlēm" un Uģi Jokstu skolēniem piedāvāja erudīcijas viktorīnu "Kultūras kanona konkursam 10". Ogres tehnikuma komandas maršruts "Uzglezno Ogri" un tā prezentācija tika novērtēta ar visaugstāko punktu skaitu un ieguva 1. vietu, bet komandai ne tik labi veicās konkursa otrajā uzdevumā erudīcijas viktorīnā "Kultūras kanona konkursam 10", kā rezultātā mūsu komanda ieguva dalīto 4-5 vietu.
LKA rektore Rūta Muktupāvela savā svētku uzrunā uzsvēra, ka "ne tikai atmiņas veido nacionālo kultūru – tikpat svarīga ir tagadne un nākotne, ko veidot aicināts ir ikviens no mums, un jo īpaši, jaunā paaudze. Kultūras kanona konkurss jau desmito gadu uzrunā Latvijas vidusskolu audzēkņus, kas liecina par Kultūras kanona atvērtību un interpretāciju neizsmeļamību. Katru konkursa norises reizi mūs pārsteidz arvien dinamiskāki, interesantāki un spilgtāki kanona interpretācijas paraugi. Šogad Kultūras kanona konkurss izlaužas no epidēmijas ierobežojumiem un arī no telpām, lai dotos kultūrainavās, lai veidotu reālus tūrisma maršrutus, ko, nešaubos, siltākā laikā baudīs katrs, kuram nav vienaldzīgas Latvijas Kultūras kanona vērtības."
Konkursa fināla dalībniekus vērtēja žūrija: Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzēja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja Astrīda Rogule, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta "Kultūras kanons" koordinatore Anita Smeltere, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta eksperte Lolita Rūsiņa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Komunikāciju un informācijas sektora vadītāja Beāte Lielmane, režisore, teātra pedagoģe, projekta "Skola 2030" vecākā eksperte Inga Krišāne, kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" vadītāja Aija Tūna, Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra pētniece Ieva Vītola, Latvijas Kultūras akadēmijas students un vairāku Kultūras kanona konkursu dalībnieks Didzis Ruicēns.
Šajā gadā konkursa organizatori – Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo kultūras centru, programmu "Skolas soma", Valsts izglītības satura centru un projektu "Kompetenču pieeja mācību saturā" (Skola2030), UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju – aicināja skolēnus veidot tūrisma maršrutus, kas tika izstrādāti, apzinot Latvijas kultūras kanonā iekļautās kultūras un dabas vērtības, kā arī identificējot savas pilsētas dabas un kultūrainavas.
Par godu Ogres novadnieka V. Purvīša 150 gadu jubilejai Ogres tehnikuma komanda konkursa ietvaros izstrādāja un piedāvā tūri "Atklāj gleznu". Tūres dalībniekiem ir iespēja izstaigāt maršrutu "Uzglezno Ogri" un piedzīvoties tūrisma notikumam caur interaktīvu spēli "Atklāj gleznu". Maršrutā iekļauts Ogres tehnikuma komandas izstrādātais Ogres kultūras kanons, kurā ir tādas vērtības kā ainava, literatūra, arhitektūra, skatuves māksla, kino, mūzika, tautas tradīcijas un vizuālā māksla. Spēlē var piedalīties ikviens interesents. Viss, kas nepieciešams, ir telefons ar interneta pieslēgumu un lejupielādēta aplikācija "Actionbound". Dalībniekiem jāapmeklē 8 pieturpunkti pilsētā, jāvēro apkārtne un jāatbild uz jautājumiem. Tūrē iegūst zināšanas par Ogres kultūras kanona vērtībām un saikni ar Ogres kultūrvidi. Caur interaktīvu spēli "Atklāj gleznu" tiek veicināta sabiedrības izglītošana un interese par gleznotāju V. Purvīti. Maršruts izvietots jaunumu sadaļā Ogres Tūrisma informācijas centra mājaslapā šeit:
Informāciju sagatavoja Ogres tehnikums