Sagaidot Lieldienas, Ogres tehnikuma bibliotēkā izveidota dažādas šķirnes mājputnu olu izstāde. Izstādes apmeklētāji varēja aplūkot tītaru, strausu, fazānu, paipalu, zosu un vistu olas, kuras sarūpētas no Ogres tehnikuma valsts aizsardzības mācības pasniedzēja Andra Juškāna ģimenes saimniecības “Katram savi putni”.

Olu nokrāsās, formās un izmēros vērojama dabas daudzveidība un krāšņums. Tāpat atšķiras olu uzturvērtība, garša un citas īpašības. Piemēram strausa olu vēsākā vietā bez ledusskapja varot glabāt pat 6 līdz 8 mēnešus, savukārt zosu olas ir divas reizes lielākas par vistu olām un lieliski piemērotas pankūku un citu ēdienu pagatavošanai.


Tik pat daudzveidīgi, kā to olas ir arī paši putni – katrs ar savu raksturu, temperamentu un interesēm.


Juškānu ģimenes saimniecībā, kā pirmie mājputni ieradušās pīles ar mērķi risināt problēmas, ko rada gliemeži. Vēlāk nolemts iegādāties zosis, trušus, pundurāzi, strausus, pāvus un citus putnus, kuru turēšana kļuvusi par aizraušanos, kurā iesaistās ikviens ģimenes loceklis.


“Citi brauc uz siltajām zemēm, bet mums ir šis.Protams, visu laiku ir jādarbojas un jāauklējas, bet tajā pašā laikā ir interesanti un tas ir kaut kas savs,” atklāj Zane Juškāne norādot, ka saimniecība nav tapusi, kā biznesa projekts, bet gan kā pašu iniciatīva un hobijs.


Izstādes apmeklētāji ar interesi aplūkoja olas un klausījās aizraujošos stāstos ar kuriem dalījās Tomass, Zane, Elīna un Anda Juškāni.

