SkillsLatvia ir ikgadējs nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem. Tajā jaunie profesionāļi demonstrē savu prasmju izcilību, savstarpēji sacenšoties par medaļām un iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajos meistarības konkursos EuroSkills un WorldSkills.
Ogres tehnikumā sacensties un parādīt savas prasmes bija ieradušies jaunieši no visas Latvijas, turklāt katrā no konkursa kategorijām piedalījās arī Ogres tehnikuma audzēkņi.
SkillsLatvia 2021 profesionālo prasmju konkursā “Smago spēkratu remonts un apkope” par labākā jaunā profesionāļa titulu sacentās četru profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi.
Ogres Tehnikumu šajā konkursa kategorijā pārstāvēja jaunais topošais smago spēkratu mehāniķis Matīss Vaivods, izcīnot godpilno otro vietu. Jāpiebilst, ka Matīss pirmos trīs gadus tehnikumā apguva meža mašīnu operatora profesiju, un tikai pagājušā gada beigās skolotājs Andris Tilaks, kas ir viens no labākajiem profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem spēkratu mehāniķiem Latvijā, aicināja Matīsu pārorientēties uz spēkratu mehāniķa apguvi.
Spēkratu mehāniķa profesija ir ļoti atbildīga un sarežģīta, tāpēc Matīsa iegūtā 2.vieta ir pat vairāk vērta nekā pirmā.
Jaunajiem profesionāļiem tika doti uzdevumi četros uzdevumos: smago spēkratu dzinējs, hidrauliskā sistēma, transmisija un elektriskās sistēmas, katrā no moduļiem izpildot noteiktas darbības.
Smago spēkratu apkope un remonts
1. vieta Rinalds Vanters, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums
2. vieta Matīss Vaivods, Ogres tehnikums
3. vieta Uģis Āboliņš, Smiltenes tehnikums
Profesionālo prasmju konkursi "Mēbeļu izgatavošana" un "Skatlogu dizains un noformēšana" bija ļoti darbietilpīgu un sarežģīti, jo norisinājās divas dienas.
Prasmju konkursā "Mēbeļu izgatavošana" savas spējas sekretera tipa mēbeles vai galda izgatavošanā atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, pierādīja konkursanti no 7 mācību
iestādēm, kuru vidū bija arī Ogres tehnikuma izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” 2. kursa students Endijs Burkovskis.
Lai arī Endijs šoreiz neieguva kādu no godalgotajām vietām, viņš atzina, ka konkursa uzdevums licies sarežģīts un gatavošanās laiks konkursam bijis pavisam niecīgs, praktiski
divas nedēļas, taču viss izdevies labi. "Rokas pašas zināja ko darīt, neskatoties uz to, ka bija diezgan liels pārtraukums sēžot mājas. Viss galvā kā datorā jau bija salicies, ko darīt, ko nedarīt un uz to es arī paļāvos," norāda Endijs.
Mēbeļu izgatavošana
1. vieta Ditmārs Voitiņš, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
2. vieta Niks Petrovs, Aizkraukles Profesionālā vidusskola
3. vieta Jānis Švēde, Jelgavas Tehnikums
Savukārt prasmju konkursā "Skatlogu dizains un noformēšana" par uzvarētājas titulu sacentās 5 Latvijas profesionālo mācību iestāžu audzēknes. Konkursantēm bija jāsagatavo skatloga stendu bērnu precēm vienotā stilā, papildinot to ar tēmai atbilstošiem elementiem un dekoriem un iekļaujot 3D dekoratīva objekta veidošanu.
Ogres tehnikumu šajā prasmju kategorijā pārstāvēja topošā vides dizaina speciāliste Endija Viktorija Barkauska.
Endija Viktorija norāda, ka konkursā viss izdevies, kā iecerēts un, lai gan sākumā bijis neliels stress, ka visu nepaspēs, ar laiku tas mazinājies un izdevies darbu pabeigt noteiktajā laikā.
"Konkursa uzdevums bija interesants un prāta vētra galvā radīja idejas," atklāj Endija Viktorija.
Pirms konkursa notikusi arī gatavošanās, kuras laikā Endija Viktorija ar skolas Dizaina un mākslas nodaļas vadītāju, attālināti veidoja vizualizācijas, zīmēja skices un pildīja citus
uzdevumus, kas varētu palīdzēt konkursa uzdevuma izpildei.
Skatlogu dizains un noformēšana
1. vieta Linda Gusta, PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola
2. vieta Endija Viktorija Barkauska, Ogres tehnikums
3. vieta Valērija Romanova, PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"
SkillsLatvia nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem notiek jau no 2017. gada. Šogad konkursanti sacenšas 21 prasmju konkursā gan attālināti, gan klātienē Latvijas profesionālās izglītības iestādēs. Lai gan šogad konkurss nav pieejams apmeklētājiem valstī noteikto ierobežojumu dēļ, taču prasmju konkursu norisei iespējams sekot līdzi SkillsLatvia un VIAA Facebook lapās, kā arī VIAA mājaslapas jaunumu sadaļā.