OT vadība iepazīstināja vecākus ar tehnikumu, tā iespējām, mācību un praktiskā darba organizāciju, ārpusstundu aktivitātēm, īpašu uzmanību pievēršot Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņu ieguldījumam tehnikuma pasākumu galdu klāšanā un viesu apkalpošanā, dalībai dažādos Latvijas un starptautiskajos profesionālajos konkursos. Šī ir arī pašreizējo pirmkursnieku nākotne.
Jau pagājušā mācību gada otrajā semestrī sākās un šajā mācību gadā arī Ogres tehnikumā turpinās attālinātās mācības, kas prasa būt elastīgiem ne tikai pedagogiem un audzēkņiem, bet arī vecākiem.
"Galvenais, ko mēs vēlamies, lai vecāki sekotu līdzi, kā audzēkņi apmeklē attālinātās mācību nodarbības, uzmundrinātu un atbalstītu savas atvases," uzsvēra I.Brante.
Ogres tehnikumā norit cieša sadarbība starp izglītības iestādes vadību, pedagogiem grupu audzinātājiem un audzēkņu vecākiem, kuru pārstāvji darbojas OT padomē.
I.Brante izteica cerību, ka arī Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas pirmā kursa audzēkņu vecāki iesaistīsies OT padomes darbā. Kā atklāja I.Brante, audzēkņu vecāki, kuri iesaistījušies OT padomes darbā, piedalījās arī kritēriju izvērtēšanā un izteica vērtīgus priekšlikumus, apspriežot Ministru Kabineta rīkojumu par atbalsta sniegšanu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem.
Viesnīcu un restorānu nodaļas pirmo kursu audzēkņu vecāki, kuri piedalījās sanāksmē tiešsaistē, izmantoja iespēju uzdot jautājumus OT vadībai un pedagogiem.
Vecākus iepriecināja informācija, ka no šī gada 1.janvāra pieaugusi audzēkņu minimālā stipendija – līdzšinējo 10 eiro turpmāk katrs audzēknis saņems 15 eiro. Lai nopelnītu minimālo stipendiju, audzēknim jāpiedalās nodarbībās un nedrīkst būt neattaisnoti kavējumi.
Šī bija vērtīga tikšanās arī pedagogiem, lai vēl vairāk uzlabotu attālinātā mācību darba kvalitāti un sasniegtu maksimāli augstu izglītības līmeni.
Nākamajās nedēļās turpināsies pārējo OT nodaļu pirmo kursu audzēkņi vecāku sanāksmes.