Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālas un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte Ilze Buligina atklāja, ka jau kopš 2013. gada Latvija ir izveidojusi sadarbība ar Vāciju, taču šobrīd ir nepieciešams šo sadarbības deklarāciju atjaunot, iekļaujot tajā vairākus sadarbības līmeņus, tostarp sadarbību ar mācību iestādēm.
Vizītes laikā, viesi iepazina Ogres tehnikumu, tā mērķus, struktūru, mācību programmas un uzzināja par mācības iestādes sasniegumiem 10 gados, kopš tās dibināšanas. Pēc nelielas prezentācijas un kopīgām sarunām, Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, kopā ar mācību iestādes komandu, viesus aicināja ekskursijā pa Ogres tehnikuma telpām. Dodoties ekskursijā, ikvienam bija iespēja uzdot interesējušos jautājumus gan pedagogiem, gan skolas audzēkņiem, klātienē vērot mācību procesu un uzzināt par pēdējo gadu laikā ieviestajām inovācijām, kas sekmējušas kvalitatīvāku un patīkamāku izglītības ieguves procesu.
Pēc iepazīšanās ar mācību iestādes darbību, Vācijas federālās izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Alexander Hochradel atzinīgi vērtēja Ogres tehnikuma izvēlēto darbības modeli un savulaik pieņemto lēmumu, mācību iestādē izveidot Starptautisko attiecību nodaļu. Tāpat A. Hochradel atzina, ka atsevišķās mācību programmās, piemēram, programmās, kas saistītas ar informācijas tehnoloģiju apguvi, Vācijai būtu daudz ko mācīties no Latvijas izglītības iestādēm un bija priecīgs dzirdot, ka Ogres tehnikums ne vien piedāvā saviem audzēkņiem doties pieredzes apmaiņā, bet arī uzņem ārzemju studentus pie sevis.
Apmeklējot Ogres tehnikumu viesi vairākkārt pateicās par silto uzņemšanu un iespēju ielūkoties mācību iestādes darbībā.