Izstāde iedalās trīs daļās:
Pirmajā daļā aplūkojamas audzēkņu interpretācijas par Vilhelma Purvīša daiļradi un mākslinieka tēlu.
Otrajā daļā eksponēti Ogres Tehnikuma Purvīša balvas konkursa darbi, kas atspoguļo katra audzēkņa mākslas, dizaina intereses brīvajā laikā. Piedalās- Katrīne Kate Kucina Arbidāne, Sindija Ravinska, Beatrise Gaile, Viola Piese, Jānis Valters Gaigals, Anastasija Gandžuka , Dimitrijs Vovers, Marta Kozlovska, Sanija Hofrāte.
Trešajā daļā skatāmi Purvīša balvas 2013 ieguvēja Andra Eglīša vadītās meistarklases laikā radītie darbi, kas tapa 2. martā, dienu pirms Vilhelma Purvīša dzimšanas dienas. Darbos risināta tēma par mākslīgā un dabīgā materiāla mijiedarbību telpā un vidē. Kas gan ir mākslīgs un dabīgs materiāls? Tie pakļauj viens otru, sadzīvo, saplūst un mainās.
Izstāde pieejama apmeklētājiem darba dienās no plkst. 9:00-17:00.
