Ogres tehnikums iegūst 4 medaļas konkursā SkillsLatvia 2023 Alise Devjatajeva, Valsts izglītības attīstības aģentūras

Ogres tehnikuma audzēkņi Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2023, kas notika Ķīpsalas izstāžu centrā no 4. līdz 5. aprīlim, ieguva četras medaļas, no kurām viena ir zelta. Kopumā konkursā piedalījās vairāk nekā 120 konkursanti no 30 profesionālās izglītības iestādēm, un Ogres tehnikuma audzēkņi uzrādījuši vienus no labākajiem rezultātiem.