Eiropas Kvalitātes sertifikātu piešķir Centrālais atbalsta dienests (CAD) pēc rūpīga izvērtēšanas procesa valsts un starptautiskā mērogā.
Kas ir eTwinning?
Tā ir platforma izglītības jomas darbiniekiem (pedagogiem un citiem ieinteresētajiem iestādes darbiniekiem), kas strādā izglītības iestādēs kādā no Eiropas valstīm, lai iesaistītu tos komunikācijā, sadarbībā, projektu īstenošanā un pieredzes apmaiņā. eTwinning ir lieliska iespēja padarīt mācību procesu interesantāku un interaktīvāku, it īpaši šobrīd – digitālā laikmeta plaukumā, kā arī veidot sadarbības ne tikai ar pedagogiem savas valsts ietvaros, bet arī internacionālā līmenī!
Ja tevi interesē iespēja izmantot eTwinning platformu, dod mums ziņu, mēs Tev palīdzēsim! Raksti uz e-pastu / vai nāc ciemos uz 229.kabinetu.
Īsumā par projektu:
Erasmus+ projekts “Young Entrepreneurs Sustaining the Earth – YES: the Earth” eTwinning platformā tiek īstenots līdz ar projekta īstenošanas sākumu. Platforma regulāri tika papildināta ar projekta laikā izveidotajiem materiāliem, kā arī tā tika izmantota projekta laika grafika precizēšanai un darba uzdevumu izpildes organizēšanai un kontrolei. Kopīgi ar projekta partneriem no Rumānijas, Horvātijas, Itālijas, Turcijas un Grieķijas projekta laikā tiek apskatītas tādas tēmas kā uzņēmējdarbība, vide un klimata pārmaiņas, IKT, sociālā iekļaušana un ilgtspēja. Līdz šim ir notikušas jau divas mobilitātes klātienē – mobilitāte Turcijā norisinājās 2019. gada novembrī un mobilitāte Grieķijā – 2020. gada februārī, kā arī 6 virtuālās aktivitātes. Mēs ļoti ceram, ka projekta īstenošanas laikā spēsim īstenot atlikušās mobilitātes klātienē!
Sīkāka informācija par projektu https://ovt.lv/project/young-entrepreneurs-sustaining-the-earth/.