Apmeklētājiem visas dienas garumā bija iespēja izzināt meža nozari, iepazīt tās darbības jomu un ražotās produkcijas daudzveidību, iegūt vērtīgas zināšanas par koksnes un nekoksnes produktu veidiem, izprast meža nozares nozīmi Latvijas ekonomikas attīstībā, kā arī iepazīt nozarē nodarbināto profesiju daudzveidību un meža nozares izglītības iespējas.
Pasākumā šogad piedalījās arī Ogres tehnikums, pārstāvot visas izglītības programmu nodaļas un sniedzot paraugdemonstrējumus pasākuma apmeklētājiem. Tā kā Ogres tehnikums ir vienīgā profesionālās izglītības iestāde Latvijā, kurā iespējams apgūt ar mežsaimniecības jomu saistītās profesijas pēc pamatizglītības, tad interesentiem bija iespēja iepazīties ar Ogres tehnikuma plašo un interesanto izglītības programmu piedāvājumu un uzņemšanas noteikumiem. Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas audzēkņi sniedza paraugdemonstrējumus koku zāģēšanā, Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas audzēkņi interesentiem bija sagatavojuši uzdevumus elektronikas jomā, Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi piedāvāja interesentiem izmēģināt prasmes dažādu interjera elementu veidošanā, savukārt Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņi un pedagogi bija sagatavojuši uzdevumus, kas saistīti ar pārtikas produktu atpazīšanu.
Ogres tehnikuma stendu apmeklēja arī Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, kuri iesaistījās sarunās ar Ogres tehnikuma audzēkņiem un darbiniekiem, tikšanās brīži tika iemūžināti fotogrāfijās.
Paldies Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes dekānam Linardam Sisenim un Meža fakultātes Meža izmantošanas katedras vadītājam Aigaram Strūbergam par atbalstu un iespējām piedalīties pasākumā!
Informāciju sagatavoja Ineta Rumpētere, Ogres tehnikuma Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja