No Ogres tehnikuma konkursa otrajai kārtai izvirzīti kopumā 13 darbi: interjera dizaina projekts izglītības centram “Izaugsmes spots” (autors Niks Riža); interjera risinājums rokdarbu studijai Vaidavas pagastā (autore Marta Allena); vides objektu grupas dizains “Dabas tuvums” (autore Olesja Hrapova); Jaunciema pludmales pastaigu takas projekts “Sajūtu krasts” (autore Sofija Ļošaja); brīvdabas estrādes dizains “Dabas vienotie” Saunas pagasta Prīkuļos (autore Līga Kivleniece); Skrīveru vēsturiskā tirgus laukuma atjaunošanas projekts “Skrīveru tirgus gotiņa” (autore Lelde Upmane); projekts “Dinamiskā harmonija” (autore Nikola Niciša); projekts studijai Ogres Tipogrāfijas kvartālā (autore Anete Vecozola); sērkociņu etiķešu kolekcijas katalogs “Šēra mantojums” (autore Joanna Šūlmeistere); animācijas īsfilma "Alert" (autore Jūlija Anete Utināne); kosmētikas zīmola "KigElixir" dizaina izveide (autore Sofija Marija Makejeva); sociālās kampaņas "Stone Dead" vizuālais risinājums (autore Agata Tarovika); animācijas īsfilma "Haar" (Annija Nora Maskale).
Konkursa pirmās kārtas darbus izvērtēja žūrijas komanda – grafikas dizainere Lāsma Liepiņa (Londona), tekstila un modes dizainere Baiba Pāvuliņa (“Ticiāns”), diplomēts arhitekts un dizainers Jānis Mežulis (salons “Kate”), kā arī interjera dizainere Larisa Pomeščikova (ASV) –, nodrošinot daudzpusīgu un profesionālu darbu izvērtējumu. Konkursa otrajā kārtā žūrijas komandai pievienosies aģentūras “St.Brothers” vadītājs Toms Skābārdis un vides uzņēmuma “CleanR” valdes locekle Agita Baltbārde.
Otrajai kārtai izvirzīto darbu izstāde būs skatāma no 2026. gada 9. marta līdz 1. aprīlim interjera dizaina salonā “Kate” Čiekurkalna 1. līnijā 6, Rīgā. Otrās kārtas darbu izvērtēšana sāksies 9. martā, savukārt svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks 2026. gada 25. martā, vēsta konkursa organizatori.
“Dizaina arēna” ir Latvijas Dizaineru savienības ikgadējs konkurss, kas pulcē jaunos dizainerus no Latvijas skolām un augstskolām, sniedzot iespēju demonstrēt radošo potenciālu un saņemt profesionālu nozares ekspertu vērtējumu.