Ogres tehnikumam un Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljonam gadu gaitā izveidojusies cieša sadarbība, kuras rezultātā rīkoti kopīgi pasākumi, īstenota Valsts aizsardzības mācības programma un saņemts atbalsts citu izglītojošu aktivitāšu īstenošanā.
“Mēs esam ļoti pateicīgi Zemessardzei par sadarbību un, saņemot goda rakstu, kā izglītotājam par Zemessardzi, Ogres tehnikumam jāsaka liels paldies par to, ka Zemessardze
palīdz mums izglītoties un ka kopīgi varam veidot jauno paaudzi, kā patriotus - atbildīgus, godprātīgus un izpildīgus Latvijas pilsoņus,” norāda Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.
Katru gadu Ogres tehnikuma pirmo kursu audzēkņi apmeklē atvērto durvju dienas Zemessardzes bataljonā, iepazīst Zemessardzes un Latvijas valsts tapšanas vēsturi kā arī
uzzina par jaunām karjeras un izglītības iespējām. Barikāžu atceres dienā kopīgi tiek dedzināts atmiņu ugunskurs, pie kura ar saviem stāstiem par piedzīvoto dalās zemessargi un
Ogres tehnikuma pedagogi, savukārt tehnikuma audzēkņi priecē ar dzeju vai dziesmām.
Ilze Brante atklāj, ka atbalsts saņemts arī organizējot profesionālās tālāk izglītošanas seminārus, dažādas sacensības Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kā arī
citus liela mēroga pasākumus. “Kad Latvijā dzima doma, ka izglītības iestādēs vajadzētu atjaunot Valsts aizsardzības mācības apguvi, ļoti liels atbalsts bija tas, ka mums tepat blakus atrodas Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljons, līdz ar to Ogres tehnikums uzreiz varēja pieteikties kā pilotskola šī projekta īstenošanai,” stāta I. Brante.
Valsts aizsardzības mācības programma, Ogres tehnikumā veiksmīgi tiek īstenota jau 3. gadu un plānots to turpināt arī nākotnē.