Ogres tehnikumam pasniegta Ikšķiles novada domes pateicība par veiksmīgu sadarbību desmit gadu garā laika posmā no 2011.gada, kad darbību uzsāka trīs profesionālās izglītības iestāžu apvienošanās rezultātā izveidotais Ogres tehnikums.


Ogres tehnikums atrodas Ikšķiles novada teritorijā, kā rezultātā sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību organizēti vairāki vietēja un starptautiska mēroga pasākumi, uzņemtas Latvijas un ārvalstu viesu delegācijas un organizēti audzēkņu un pedagogu profesionālās meistarības konkursi un pasākumi.


Pasniedzot balvu, Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons, atzīmēja, ka Ikšķiles novada pašvaldībai un visam novadam Ogres tehnikums ir paraugiestāde, no kuras mācīties un ar kuru visus šos gadus varējām lepoties. Mariss Martinsons ir pārliecināts, ka sadarbība sekmīgi turpināsies arī nākotnē, kad pēc valstī notiekošās teritoriālās reformas Ikšķiles novada teritorija tiks pievienota Ogres novadam.


“Mums ar Ikšķiles novada pašvaldību ir izveidojusies ļoti laba un jauka sadarbība. Mēs priecājamies, esam pateicīgi un lepojamies par katru sadarbības partneri, kas ir kopā ar mums un sekmē Ogres tehnikuma attīstību. Ikšķiles novada pašvaldība ir pārstāvēta Ogres tehnikuma konventā un atbalsta Ogres tehnikuma virzību uz priekšu, saskaņojot uz attīstību balstītus lēmumus. Tāpat mūsu audzēkņi labprāt piedalās Ikšķiles pašvaldības iestāžu organizētajos pasākumos un atceras tos ar lielu prieku un sajūsmu”, saņemot pateicības zīmi, norāda Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.


Pašvaldības un Ogres tehnikuma pārstāvji ir pārliecināti, ka nākotnes plāni nekur nepazudīs un izdosies kopīgi organizēt valsts, Eiropas un pasaules līmeņa sacensības motorzāģu vadīšanā un citus tik pat nozīmīgus pasākumus.

