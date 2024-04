Ogres tehnikums uzņem viesus no Horvātijas, Itālijas, Turcijas un Rumānijas ogrenet.lv

No 6. līdz 10. jūnijam Ogres tehnikumā Erasmus+ projekta “Young Entrepreneurs Sustaining the Earth” ietvaros viesojās profesionālo skolu audzēkņi un pedagogi no Horvātijas, Itālijas, Turcijas un Rumānijas.