Ogres tehnikums uzņem VISC pārstāvjus un viņu partnerus no Slovākijas, Slovēnijas un Polijas

Ogres tehnikums uzņem VISC pārstāvjus un viņu partnerus no Slovākijas, Slovēnijas un Polijas

Valsts Izglītības un satura centra (VISC) pārstāvji kopā ar Erasmus projekta partneriem no Slovākijas Slovēnijas un Polijas viesojās Ogrē. Vizītes mērķis bija partneriem parādīt, kā darba vidē balstītas mācības noris reālajā dzīvē, tāpēc viesus ar prieku uzņēma Ogres tehnikumā, kurā šāds mācību veids jau ilgstoši tiek īstenots. Tāpat projekta dalībnieki viesojās pie Ogres tehnikuma sadarbības uzņēmumiem AS “HansaMatrix” un SIA “Malevss”.

“Kopā ar projekta partneriem esam apskatījuši, kā darba vidē balstītas mācības darbojās katrā no valstīm, kas tajās kopīgs, kas atšķirīgs. Tagad, projekta noslēguma fāzē mums ir iespēja doties mācību vizītēs vienam pie otra un aplūkot,kā šī sistēma strādā reālajā dzīvē. Tāpēc īpaši svarīgi ir apmeklēt gan skolas, gan arī to sadarbības uzņēmumus. Latvijas vizīti mēs noslēdzam Ogrē, jo zinām, ka Ogres tehnikums darba vidē balstītās mācībās ir sava veida pionieri Latvijā,” stāstot par viesošanos Ogrē, atzīmē VISC Sadarbības projektu un programmu nodaļas vadītāja Inta Baranovska.


Ogres tehnikuma audzēkņi viesus sagaidīja ar kafiju un uzkodām, kas tapušas pateicoties darbā balstītu mācību sistēmai. Tāpat neizpalikaarī muzikāli priekšnesumi un dejas tehnikuma audzēkņu izpildījumā. Pēc viesmīlīgās sagaidīšanas VISC pārstāvji un viņu projekta partneri devās aplūkot Ogres tehnikumu un detalizētāk uzzināt par tajā notiekošo mācību procesu.


Šādas starpvalstu vizītes sniedz iespēju arī Ogres tehnikuma pārstāvjiem un pedagogiem satikties ar kolēģiem no citām valstīm, apmainīties pieredzē un veidot jaunus kontaktus, kas ļautu audzēkņiem piedāvāt papildus mācību un prakses iespējas ārzemēs.

