Pasākuma apraksts: Jaunās kompetences, attālinātais mācību process, drošības pasākumi, zaļais režīms – vārdi, kas kā sniega bumbas veļas pāri pedagogu pleciem jau vairāk nekā divu gadu garumā. Lai gan pedagoga profesija bieži vien tiek salīdzināta ar misiju – palīdzēt izglītojamajiem, veidot Latvijas nākotni vai nodot savas zināšanas tālāk, šai izvēlei ilgtermiņā nepieciešama atbalsta komanda. Šoreiz Ogres Valsts ģimnāzijas komanda aicina Valsts ģimnāziju un vidusskolu direktoru vietniekus audzināšanas darbā un klases audzinātājus uz sarunu pēcpusdienu, lai gūtu apstiprinājumu, cik daudz jau esam paveikuši un kā vēl varam sevi atbalstīt šajā laikā. Darba kārtība šeit:
Sarunu pēcpusdienas mērķis: Apskatīt dažādas metodes darbam audzināšanas jomā, kas sekmē pedagogu drošību, profesionālo labizjūtu un pozitīvas attieksmes veidošanos ikdienas darbā.
Sarunu pēcpusdienas sasniedzamais rezultāts: Pedagogu veidoti praktiski ieteikumi ikdienas darbam, kas sekmē kopējās labsajūtas celšanos.
Pieteikšanās līdz 13. decembrim: https://ieej.lv/BUBxP