Ogres Valsts ģimnāzija Ziemas festivāla desmitniekā

2021. gada sākums mums paliks atmiņā ne tikai ar attālināto mācīšanos, bet arī ziemu, kad Ogres Zilo kalnu trasē veidojās slēpotāju rindas ne tikai nedēļas nogalē, bet arī darba dienu vakaros. Pateicoties labiekārtotajai trasei, ziemīgajiem laika apstākļiem un mūsu skolas sportistiem, 24. Latvijas skolu Ziemas festivālā esam iekļuvuši desmitniekā, pieveicot 3423 km.

Divu nedēļu garumā Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni kopā ar vēl 1650 skolēniem no 108 skolām sacentās par visvairāk pieveiktajiem kilometriem dažādās disciplīnās – distanču slēpošanā, kalnu slēpošanā, snovbordā, skriešanā, iešanā un citos, ko fiksēja savās mobilajās lietotnēs.

Īpašu paldies sakām mūsu skolas skolotājai – Danai Sergejevai, kas skolēnus nenogurstoši motivēja un risināja dažādus tehniskus jautājumus, lai ikviens kilometrs tiktu saskaitīts. Tāpat lepojamies ar ikvienu no skolas komandas, kas tikai apstiprina, ka skolēnu izcilība nebeidzas skolas solā, bet esam mērķtiecīgi un izvirzām augstus mērķus visā, ko darām.

Sveicam mūsu komandas līderus ar iegūtajām medaļām:

Linards Feldbergs (9.a) – 428.11 km
Justīne Zīmele (9.a) – 409.97 km
Toms Grīnbergs (8.b) – 230.31 km
Marta Sarksņa (12.b) – 217,5 km
Heidija Ūberga (9.a) – 201.31 km
Rolands Krūmiņš – 179,66 km

Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzija

