Kā stāsta skolotāja: "Patiesībā uzdevums nebija nemaz tik vienkāršs, jo pie katras atrastās Lieldienu olas bija jānofotografējas, vēlams atšķirīgā pozā. Pēc tam, kad skolēns atgriezās mājās, nācās vēl meklēt atbildes uz dažiem jautājumiem, kā arī gleznu attēlus, kuru motīvi izmantoti Ogres pilsētas Lieldienu olu apgleznošanā."
No visiem uzaicinātajiem skolēniem šo neobligāto vizuālās mākslas papilddarbu izpildīja 15 skolēni. Visaktīvākā bija 8. klašu grupa – piedalījās 7 skolēni. No tiem neatpalika 7. klašu grupa – 6 skolēni. Taču pavisam kūtra izrādījās 9. klašu grupa. Tajā dalību pieteica tikai divas meitenes.
Skolēni pēc pastaigas meklēja atbildes uz jautājumiem: kāda mākslinieka gleznu motīvi attēloti uz Lieldienu olām Ogres pilsētā; kāds šim māksliniekam sakars ar Ogres novadu, un kāpēc šis mākslinieks ir tik nozīmīga personība Latvijas mākslā.
"Staigājot pa Ogri, kopā pa visiem atradām 18 Lieldienu olas, uz kurām attēloti motīvi no Vilhelma Purvīša (1872.- 1945.) gleznām. Kā atklājās, mākslinieks ir mūsu novadnieks, jo dzimis un pirmos sešpadsmit gadus pavadījis Zaubes pagasta “Vecjaužos” – tagadējā Taurupes teritorijā. Vilhelms Purvītis ir nozīmīgs mākslinieks latviešu mākslas vēsturē, jo ir viens no pirmajiem, kas iedibināja ainavas žanra tradīcijas, savos darbos attēlojot Latvijas dabu. Viņa radīto darbu skaits mērāms tūkstošos, taču daudzus no saviem darbiem mākslinieks publiskajās izstādēs nerādīja un rūpīgi krāja savā dzīvoklī. Liela daļa darbu gāja bojā 1944. gada vasarā aviācijas uzlidojumu laikā Jelgavā. Vēl noteikti jāpiemin, ka Vilhelms Purvītis īstenoja savu ieceri, izveidojot Latvijas Mākslas akadēmiju. Pēc tam viņš vairākus gadus bija šīs augstskolas rektors," papildina Nikitenko.
