Pasākuma ievadā uzņēmuma “STAGINGS Travel Design” vadītājs, atbildīgs ceļotājs Aldis Kušķis vadīs diskusiju ar Ogres Valsts ģimnāzijas skolēniem par atbildīgu rīcību klimata pārmaiņu mazināšanā, dabas ilgtspēju un koku stādīšanas nozīmi ekosistēmu atjaunošanā. Sarunā jaunieši kopā ar ekspertiem meklēs atbildes uz jautājumiem, kā ikdienas izvēles – tostarp ceļošana – ietekmē vidi un kā šo ietekmi iespējams mazināt ar praktisku rīcību.
Pēc diskusijas talkas dalībnieki dosies dabā, lai 1,68 hektāru platībā iestādītu jaunu bērzu audzi. Plānots, ka šī jaunaudze turpmāko 50 gadu augšanas periodā nodrošinās 153 100 kg CO₂ piesaistes un emisiju bilances apjomu, tādējādi kļūstot par konkrētu ilgtermiņa ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā un meža ekosistēmas atjaunošanā.
Jaunaudzes veidošana notiek, turpinot “Rīgas mežu” un Ziedot.lv sadarbībā ar atbildīgiem ceļotājiem īstenoto iniciatīvu “Pirms lido, iestādi koku!”. Tās mērķis ir aicināt sabiedrību, īpaši aviotransporta izmantotājus, apzināties ceļošanas radīto CO₂ pēdas nospiedumu un kompensēt to, ziedojot līdzekļus jaunu mežaudžu veidošanai. Šī sadarbība jau kļuvusi par praktisku sociālās atbildības piemēru, kurā klimata jautājumi netiek risināti tikai teorētiski, bet pārtop konkrētā rīcībā – jaunu koku stādīšanā.
“Koku stādīšana ir viens no redzamākajiem un praktiskākajiem veidiem, kā sabiedrība var iesaistīties klimata pārmaiņu mazināšanā. Taču tikpat būtiski ir veidot izpratni jauniešos, kuri pieņems nākotnes lēmumus. Šodien iestādītie bērzi savu nozīmīgāko darbu veiks nākamajās desmitgadēs,” norāda “Rīgas mežu” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra.
“Rīgas meži” un vides izglītības centrs “EkVidO” regulāri īsteno izglītojošas aktivitātes, kas veicina sabiedrības, īpaši skolēnu un jauniešu, izpratni par meža apsaimniekošanu, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām un vides aizsardzību. Šādi pasākumi palīdz stiprināt saikni starp pilsētu, dabu un sabiedrības līdzatbildību ilgtspējīgas nākotnes veidošanā, norāda uzņēmums.