No 3. aprīļa līdz 8. aprīlim Ogres Valsts ģimnāzijas pieci skolēni – D. Naroga, A.Vilciņa, A.M. Rutkovska, R. Vekmanis, R. Daugerts - un divas skolotājas – G.Vekmane, D.Zemīte - piedalījās ERASMUS + projekta “Atklāj patieso dzīvi” seminārā Polijas pilsētā Leborkā. Šīs mobilitātes tēma bija sociālo mediju lietotprasme un tās izmantojums izglītībā. Piecu valstu - Latvijas, Lietuvas, Rumānijas, Polijas un Turcijas - jaunieši prezentēja savus veidotos 2 minūšu video klipus par digitālās atkarības negatīvo ietekmi uz viņu dzīvi. Tāpat dalībniekiem bija jāsagatavo dziesma un deja , ko prezentēt un iemācīt pārējiem jauniešiem, lai parādītu, kā aktīvi varam socializēties bez tehnoloģijām. Arī Polijas partneri bija sarūpējuši dažādas aktivitātes, kā kultūrvēstures iepazīšanu, orientēšanos mežā, atklājot konkrētā ģeogrāfiskā apvida floru, tradicionālo ēdienu baudīšanu.
Visas piecas dienas bija piesātinātas ar aktivitātēm un jauniem iespaidiem.
„Semināra laikā atklāju to, ka pasaulē mēs viens no otra varam atrasties tuvu vai tālu, bet katram tomēr ir sava kultūras identitāte, ar kuru esam gatavi dalīties ar citiem. Esmu pateicīga Polijas skolotājiem, skolēniem un ģimenei, kas mani viesmīlīgi pieņēma, par iespēju iepazīt viņu kultūru un jaukos cilvēkus.” (Denija Naroga)
Katra šāda projekta aktivitāte ļauj skolēniem atklāt kaut ko jaunu, stiprināt radošumu, uzlabot valodas un komunikācijas prasmes, attīstīt prasmes strādāt starptautiskās komandās. Šīs piecas dienas pierādīja, cik daudz un piepildīti var pavadīt dienu bez sērfošanas internetā.
Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzija