Ekspozīcija “Brīvības ceļš”atgādina, ka brīvība ir viena no vislielākajām vērtībām, kas var piederēt tautai. Tā nav tikai stāsts par pagātni – tā ir arī aicinājums mums visiem apzināties savas valsts vērtību, sargāt, godāt un kopt visdārgāko, kas mums uzticēts, – savu Latviju. Ekspozīcija ikvienu apmeklētāju aicina simboliski noiet ceļu uz brīvību, izdzīvot senos notikumus un pārdomāt, vai šis ceļš jau ir galā un vai nav tā, ka par brīvību jācīnās nepārtraukti – ja ne ar ārēju ienaidnieku, tad pārvarot savu slinkumu, nolaidību un neizlēmību.
2025. gadā muzeju kopumā apmeklējuši 12 862 apmeklētāji, kas ir ievērojami vairāk nekā iepriekšējos gados. No tiem ekspozīciju Brīvības ielā 36 apmeklējis 6971 apmeklētājs, savukārt ekspozīciju “Brīvības ceļš” – 5 891 apmeklētājs. 2023. gadā OVMM apmeklēja 6 572 apmeklētāji, bet 2024. gadā – 7 427 apmeklētāji. Skaitļi rāda, ka muzeja apmeklējumam ir tendence pieaugt. Salīdzinājumā ar 2024. gadu apmeklētāju skaits 2025. gadā pieaudzis par 5 435 apmeklējumiem (t.i., par aptuveni 73%). Tas viennozīmīgi apliecina – muzeja paplašināšanās, jaunā ēka un ekspozīcijas atklāšana ir devusi spēcīgu impulsu sabiedrības interesei un muzeja apmeklējumam.
Ogres Vēstures un mākslas muzejs turpina attīstīties kā mūsdienīga, saturiski spēcīga kultūrvieta, kur vēsture nav “tikai par pagātni”, bet arī par mūsu šodienas atbildību un izvēlēm, norāda pašvaldība.