Izstādē tiek meklēta robeža starp personisko un publisko. Gleznas kļūst par vietu, kur saduras klusums un informācijas pārbagātība, atklājot, cik nosacīta un mainīga ir mūsu izpratne par privāto telpu mūsdienās. Darbu kopums veido refleksiju par sabiedrības struktūru, mūsu pielāgošanās mehānismiem, kolektīvo un individuālo spriedzi, radot savdabīgu laikmeta dokumentāciju.
Dārta Madara Cielava ir mācās maģistra programmu glezniecībā. Lai gan pēc izglītības māksliniece ir gleznotāja, viņas praksē nozīmīga loma ir arī citiem medijiem un materiāliem. Katrs tehniskais risinājums tiek izvēlēts apzināti, glezniecībai kļūstot par valodu, kas brīvi pārsniedz viena medija robežas.
Izstādes autore reflektē: “Es esmu studente, man ir skola, darbs un mājas. Un mājās es arī strādāju, gleznoju, rakstu, sūtu nebeidzamas e-pastu rindas. Rutīna rodas no komforta un sīku problēmu, prieku savienojuma. Mani ietekmē dārga apkure īres namā, mani ietekmē stulbi, nepārdomāti izteicieni, ko izsaka cilvēki, kuru uzvestajām lugām esam pakļauti mēs visi. Mana gulta ir mana drošība, tā ir kā koordinātplaknes sākumpunkts. Es neesmu neaizskarama, es esmu pašas būvētā būrī. No tā izkāpjot, sākas jauns cēliens.”
Savos darbos Dārta Madara Cielava ikdienišķus objektus uztver kā zīmes, kas veido personisku vizuālu valodu. Kompozīcijas veidojas intuitīvi, meklējot saiknes starp redzamo un piedzīvoto, starp fizisko vidi un tās emocionālo rezonansi. Māksliniece necenšas sniegt viennozīmīgas atbildes, bet drīzāk pievērš uzmanību jautājumiem un pieredzēm, kas raksturo mūsdienu cilvēka ikdienu. Gleznās savstarpēji mijas pastozi triepieni, spilgtas krāsas un neapgleznoti lina audekla laukumi. Šis kontrasts rada līdzsvaru starp klātbūtni un neesamību, ļaujot nozīmei veidoties ne tikai attēlotajā, bet arī nepateiktajā.
Par 2025. gada konkursa izstādes “Ogres novada mākslinieki” laureāti kļuva Dārta Madara Cielava ar darbu “Opis nezin manu vārdu”, kas atainoja personisku mākslinieces stāstu. Žūrijas komisija bija Ogres Vēstures un mākslas muzeja ekspozīciju un izstāžu kurators Māris Grosbahs, fotogrāfs Georgs Avetisjans, mākslas zinātniece Māra Lāss, grafiķis un mākslas zinātnieks Valdis Villerušs, scenogrāfe un multimediju māksliniece Ineta Sipunova. Konkursa galvenās balvas ieguvēja saņēma iespēju rīkot personālizstādi 2026. gadā muzeja Lielajā zālē. Caur darbu “Opis nezin manu vārdu” autore pieskaras aktuālai un jaunai tēmai latviešu glezniecībā — demencei. Ogres Vēstures un mākslas muzejam ir būtiski atbalstīt jaunos novada māksliniekus, sekmēt viņu profesionālo izaugsmi un veicināt viņu darbu redzamību plašākā kultūras telpā.
Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 3. jūlija līdz 27. septembrim. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.
Projekta vadītājs: Elīna Cērpa
Radošā procesa mentors: Madara Kvēpa
Grafiskais dizains: Kristīne Martinova