Cilvēki ar invaliditāti vienmēr bijuši, ir un būs neatņemama mūsu sabiedrības sastāvdaļa! Pēc izstādes veidotāju domām, ir svarīgi saprast, ka mums visiem ir vairāk kopīgā nekā atšķirīgā, tāpēc vārds “diagnoze”, lai cik sveša vai neizprotama tā būtu, nav pamats atraidījumam vai izstumšanai no mūsdienu sabiedrības.
Neatkarīgi no mūsu statusa, reliģiskās pārliecības, valodas vai kādām īpašām vajadzībām mēs visi dzīvojam vienā un tajā pašā laikā, realitātē un sabiedrībā, mums ir jāatbalsta citam citu, jo pasaulē jau nav tā iekārtots, ka uz vienas ielas dzīvo bagātie, bet uz citas nabagie, vēl uz kādas slimie, bet uz nākamās – veselie!
Dienas centrs „Saime” pauž cerību, ka ar laiku mūsu sabiedrība būs daudz izglītotāka, empātiskāka, iekļaujoša un atbalstoša!
2020. gada jūlijā projektā “Māksla bez robežām – sabiedrības informēšanai un izglītošanai” integratīvais teātris „Ārpus robežām” iestudēja Viljama Šekspīra izrādi “Romeo un Džuljeta”.
Teātris ir lielisks veids, kā stāstīt mūsdienu sabiedrībai par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzsverot un parādot viņu varēšanu, nevis fokusēties uz nevarēšanu.
Integratīvā teātra „Ārpus robežām” aktierus tepat līdzās Ogrei „Lavandu Lejās” fotomirkļos notvēra Māris Arbidāns. Izrādē un fotosesijā izmantoti kostīmu mākslinieces Baibas Puzinas radītie tērpi, kuros 1991. gadā Dailes teātrī tika spēlēts izrādē “Romeo un Džuljeta”.
Projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa atbalstu. To Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Informāciju sagatavoja Inga Zvirbule, Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste