No 21. janvāra apmeklētājus priecēs stikla mākslinieka Ernesta Vītiņa izstāde „Aizstiklija”.
Līdz gada nogalei apskatāma Ogres sociālā dienesta dienas centra „Saime” fotoizstāde Ārpus robežām.
Laipni gaidīti!
No 17. decembra Ogres muzejā skatāma keramiķa gada ogrēnieša Kārļa Knopkena 90 gadu jubilejas izstāde.
