Trešdiena, 15. decembris, 2021 09:07

Ogres Vēstures un mākslas muzeja izstādes

Ogres Vēstures un mākslas muzeja izstādes
No 17. decembra Ogres muzejā skatāma keramiķa gada ogrēnieša Kārļa Knopkena 90 gadu jubilejas izstāde.

No 21. janvāra apmeklētājus priecēs stikla mākslinieka Ernesta Vītiņa izstāde „Aizstiklija”.

Līdz gada nogalei apskatāma Ogres sociālā dienesta dienas centra „Saime” fotoizstāde Ārpus robežām.

Laipni gaidīti! 

