Sākoties pavasarim un laikam kļūstot siltākam, ļaudis vīstās ārā no biezajām jakām un mēteļiem, lūkojot pēc citas drēbju kārtas. Ogres Vēstures un mākslas muzejs divos lekciju vakaros piedāvās ieskatu,kā tērpās ogrēnieši, kādus apģērbus un aksesuārus nēsāja laikā, kad Ogre no pagasta kļuva par pilsētu un iecienītu kūrortu daudziem atpūtniekiem.

17. martā pl.18:00 lekcija “20. gs. 20.–40. gadu mode Latvijā un Ogrē”,
24.martā pl.18:00 pogu vēsture lekcijā „Mūžs mans uz krūtīm deg tevis iešūtā pogā!”

Ar pirmskara Latvijas modes tendencēm iepazīstinās apģērbu pētniece Ligita Kalniņa, kura daudzus gadus pievērsusies apģērbu vēstures izzināšanai, bijusi ilggadēja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Tērpu un aksesuāru krājuma glabātāja.

Aizrautīgos stāstos klausītājiem būs iespēja iepazīt nozīmīgākos modes vēstures pagriezienus. Lai arī mode gadsimtu gaitā bijusi bezgala dažāda, tā vienmēr atgriezusies pie ideāla, kas izceļ cilvēka skaistumu, atzīst L. Kalniņa.


,,Milzīgas pārmaiņas 20. gs. sākumā notika, sākoties 1. Pasaules karam. 20. gados līdz ar funkcionālisma principu nostiprināšanos sieviešu un vīriešu garderobē ienāca ērts un siluetā vienkāršs apģērbs, kuru nevajadzēja īpaši piemērot figūrai. Sievietēm darināja taisnas kreklveida kleitas ar pazeminātu jostasvietu. Ar katru gadu apģērbs kļuva aizvien īsāks, līdz sasniedza ceļgala vidu. Kungu apģērbā ikdienā bija raksturīgs uzvalks. Ar 1925. gadu modes ideāls bija slaida sieviete zēnisku figūru. 30. gados modē atgriezās sievišķība. Mode orientējās uz sievietēm "Balzaka" vecumā. 40. gadi – vienkāršība bija jaunākais modes lozungs. Tas ir saprotams – Eiropa gatavojās karam. Taupība it visā.”

Pieteikšanās lekcijām personīgi muzejā vai zvanot uz 65035923.
Ieeja pasākumā bez maksas, uzrādot derīgu vakcinācijas sertifikātu.

Informāciju sagatavoja Inga Zvirbule, Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

