Trešdiena, 23. marts, 2022 12:17

Ogres Vēstures un mākslas muzejā lekciju vakars par pogu vēsturi

24. martā pl. 18:00 muzejā ieplānota lekcija „Mūžs mans uz krūtīm deg tevis iešūtā pogā!”. Ar pogu vēsturi un modes tendencēm iepazīstinās apģērbu pētniece Ligita Kalniņa, kura daudzus gadus pievērsusies apģērbu vēstures izzināšanai, bijusi ilggadēja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Tērpu un aksesuāru krājuma glabātāja.

„Jūs varat kļūt par erceņģeli, muļķi vai noziedznieku, neviens to nemanīs, bet, ja jums trūks pogas, katrs uz to vērsīs uzmanību,” – tā rakstīja Ēriks Marija Remarks.

Pogas – tā ir vēsture, tas ir tērps, tās ir anekdotes, tie ir pārpratumi. Mūsu senči, lai noturētu uz sevis apģērbu, lietoja koka un kaula gabaliņus. Antīkajā pasaulē, kur nēsāja drapētu apģērbu, pogas nebija vajadzīgas. Agrajos viduslaikos pogas lietoja maz, apģērbu lielākoties sašņorēja un lietoja āķus.

13. gs. Francijā nodibināja pirmo Pogu meistaru ģildi. No 1711. līdz 1897. gadam Rīgā darbojās 47 pogu meistari.

18. gs. uzskata par pogu zelta laikmetu, jo pogu un materiālu dažādība bija tiešām neaptverama. Rīgā pogas izgatavoja no sudraba, metāla, kaula, raga, stikla, celulozes, ebonīta, ādas, galalīta, korozo, koka un perlamutra.

Līdz 19. gs. vidum metāla pogas galvenokārt bija vīriešu apģērba sastāvdaļa. 19. gs. 70. gados arī sievietes pārņēma pogu trakums. Pogas tika šūtas ne tikai kleitās, svārkos, jakās, mēteļos, bet arī naktskreklos, cimdos, zābakos.

19. gs. vidū vīrieši sāka lietot aproču pogas. Kad 1861. gadā nomira princis Alberts, Anglijas karalienes vīrs (1819–1901), sēras ilga 25 gadus. Modē valdīja melnā krāsa. Visi nēsāja melnas stikla pogas. Visa Eiropa šādas pogas lietoja līdz pat 20. gs. 70. gadiem.

Mūsdienās visizplatītākais pogu materiāls ir poliesters – plastmasa, kas ar savām īpašībām īpaši piemērota pogu izgatavošanai. Šodienas steidzīgajā dzīves ritmā cilvēks negrib veltīt laiku pat tik daudz, lai mierīgi sapogātos. Arvien vairāk tiek lietoti rāvējslēdži, spiedpogas un dažādi lipekļi. Pogu industrija cenšas iet līdzi laikam, ieviešot aizvien jaunas tehnoloģijas, ar kurām var radīt brīnumainas pogas. Taču, ja modes mākslinieki teiks, ka nākamajā sezonā īsti modernai dāmai jābūt kaut vai vienai burvīgai, mazai stikla mozaīkas pogai, tad drīz vien tās varēs nopirkt.

Pieteikšanās lekcijai personīgi muzejā, zvanot uz 65024345, 65035923 vai rakstot: 

Ieeja pasākumā bez maksas, uzrādot derīgu vakcinācijas sertifikātu.

