Otrdiena, 27. janvāris, 2026 11:04

Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks meistarklase "ES koka tapšana"

Ogres Vēstures un mākslas muzejs/OgreNet
Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks meistarklase "ES koka tapšana"
Foto: Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Otrdiena, 27. janvāris, 2026 11:04

Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks meistarklase "ES koka tapšana"

Ogres Vēstures un mākslas muzejs/OgreNet

8. februārī plkst. 13.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā Brīvības iela 36, pirmā stāva izstāžu zālē notiks meistarklase "ES koka tapšana".
Radošā un brīvā atmosfērā ekspozīcijas “ĢEOPROCESI” ietvaros, izmantojot neirografikas metodi, tiks uzzīmēts savs īpašais koks. Dalībnieki izzinās sevis tapšanas, augšanas un pārmaiņu procesus, vēros sajūtas, piefiksēs emocijas un baudīs kopā būšanu, norāda Ogres Vēstures un mākslas muzejs.

Neirografika ir zīmēšana ar nozīmi, kuras laikā varam ieraudzīt iekšējos blokus, apzināties savu iekšējo spēku, resursus, sapņus uz ko tiekties un rast jaunus ceļus, kā nokļūt līdz tiem.

Iepriekšējas zināšanas vai mākslinieciskas dotības nav nepieciešamas. Visi materiāli tiks nodrošināti, taču, vari ņemt līdzi savus mīļākos krāsu zīmuļus, flomāsterus vai marķierus.

Meistarklasi vadīs māksliniece un sertificēta neirografikas speciāliste Liena Subatiņa–Brazeviča.

Pasākums ir piemērots gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, gan senioriem.

Meistarklases dalības maksa ir 5 eiro. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās (Tālr.: 65024345). Ieteicams ierasties 10–15 minūtes pirms pasākuma sākuma, informē muzejs. 


Pasākums ir piekļūstams cilvēkiem ar ratiņkrēslu.

