Neirografika ir zīmēšana ar nozīmi, kuras laikā varam ieraudzīt iekšējos blokus, apzināties savu iekšējo spēku, resursus, sapņus uz ko tiekties un rast jaunus ceļus, kā nokļūt līdz tiem.
Iepriekšējas zināšanas vai mākslinieciskas dotības nav nepieciešamas. Visi materiāli tiks nodrošināti, taču, vari ņemt līdzi savus mīļākos krāsu zīmuļus, flomāsterus vai marķierus.
Meistarklasi vadīs māksliniece un sertificēta neirografikas speciāliste Liena Subatiņa–Brazeviča.
Pasākums ir piemērots gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, gan senioriem.
Meistarklases dalības maksa ir 5 eiro. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās (Tālr.: 65024345). Ieteicams ierasties 10–15 minūtes pirms pasākuma sākuma, informē muzejs.
Pasākums ir piekļūstams cilvēkiem ar ratiņkrēslu.