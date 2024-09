Ogres Vēstures un mākslas muzejā tiks atklāta Kauņas kaulu porcelāna simpozija izstāde “Porcelāna Identitāte”

Ogres Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Viļņas Mākslas akadēmijas Kauņas fakultāti piedāvā unikālu izstādi, kurā ir apkopoti Kauņas kaulu porcelāna pēdējo trīs simpoziju darbi. Izstādē piedalās 21 mākslinieks, tai skaitā četri latviešu mākslinieki – Una Mjurka, Elīna Titāne, Verners Lazdāns un Jānis Kupčs.

Skatītāji tiks iepazīstināti ar kaulu porcelāna daudzveidīgo izmantošanas klāstu tradicionālajā podniecībā, kā arī iespējām izmantot to starpdisciplinārā kontekstā: instalācijās, juveliermākslā, u.c. Tiks parādītas unikālas laikmetīgās keramikas transformācijas, apvienojot tehnoloģiskos eksperimentus ar konceptulām idejām.

Simpozijā, kas notiek ik pēc diviem gadiem Kauņā, piedalās ne tikai starptautiski pazīstami keramiķi, bet arī citi mākslinieki, kurus interesē porcelāna pielietošana laikmetīgajā mākslā. Simpozijs veicina intelektuālo un tehnoloģisko inovāciju izmantošanu laikmetīgās mākslas objektu radīšanā, neaizmirstot par porcelāna (kaulu porcelāna) tradīcijām. Radošajā procesā tiek izmantota gan 3D modelēšana un drukāšana ar 3D keramikas printeri, gan citas šķietami ar keramiku nesaistītas jaunās mākslinieciskās izteiksmes iespējas.

Lietuvas profesionālās keramikas pirmsākumi ir cieši saistīti ar Kauņu. Kopš 1970. gada Kauņā darbojas porcelāna fabrika, tāpēc tā ir viena no nedaudzajām Eiropas pilsētām, kas saglabā kaulu porcelāna izgatavošanas tradīcijas. Šeit veidojās pirmie porcelāna izmantošanas pamati un kultūra, kas joprojām dominē Lietuvas keramikas mākslā. Starptautiskais kaulu porcelāna simpozijs, kas 2022. gadā notika jau 21. reizi, ir labs piemērs tam, kā, izmantojot reģionālās tradīcijas, konsekvenci un pasaules domāšanu, var veicināt starptautiskus laikmetīgās mākslas procesus.

Kaulu porcelāns ir viens no visvērtīgākajiem porcelāna veidiem. Tā sastāvā ir ugunsizturīgs kaolīns, laukšpats, smiltis un kalcijs, kas iegūts no liellopu kaulu pelniem, kas ir lauksaimniecības pārpalikumu utilizācijas produkts. Tas arī nosaka kaulu porcelāna nosaukumu un īpašības: tas ir ļoti izturīgs, caurspīdīgs un balts. No tā var izgatavot ļoti plānus izstrādājumus, bet vienlaikus tas ir ļoti kaprīzs materiāls, kam nepieciešamas profesionālas tehniskās prasmes.

Izstādes dalībnieki: Nathan Betschart (US), Una Mjurka (LV/US), Brian Benfer (US), Aida Dirsė (LT), Saulius Dirsė (LT), Elize Hiiop (EE), Alison Safford (US), Audrius Janušonis (LT), Birgitte Christens (DK), Eglė Einikytė – Narkevičienė(LT), Elīna Titāne (LV), Martin Harman (UK), Rokas Dovydėnas (LT), URŠULĖ BAUŽAITĖ (LT), Verners Lazdāns (LV), Wen-Hsi Harman (TW/UK), Sabrina Basten (DE), Monika Patuszynska (PL), Janina Myronova (PL), Jurgita Jasinskaitė (LT), Ming-Miao Ko (TW/BE), Jānis Kupčs (LV), Viktória Maróti (HU), Liudas Parulskis (LT).

Izstādes “Porcelāna identitāte” ietvaros 5. oktobrī, plkst. 12.OO Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks kaulu porcelāna meistarklase, kuru sniegs Viļņas mākslas akadēmijas, Kauņas fakultātes, keramikas darbnīcas vadītājs asoc. profesors Remigijs Sederevičus, kurš ir viens no šī unikālā materiāla noslēpumu pārzinātājiem Eiropā. Pēc meistarklases paredzēta ekskursija ar izstādes kuratoru.

Simpozija projektu finansējuši: Lietuvas Kultūras padome, Viļņas Mākslas akadēmija, Europas Kultūras galvaspilsēta - Kauņa 2022, u.c. finansētāji.

Simpozija darba grupa: asoc. prof. Remigijus Sederevičus, dr. Rokas Dovidenas, Giedre Petkevičiūte, Māris Grosbahs, dr. Ieva Bertašiūte Grosbaha.

Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 4. oktobra līdz 1. decembrim. Atklāšanas dienā ieeja izstādē būs bez maksas.

Izstādes “Porcelāna identitāte” kurators: Māris Grosbahs.