Pirmdiena, 15. novembris, 2021 11:04

Ogres Vēstures un mākslas muzejs apmeklētājiem atkal ver savas durvis no 16. novembra

Ogres Vēstures un mākslas muzejs apmeklētājiem atkal ver savas durvis no 16. novembra

No 16. novembra Ogres Vēstures un mākslas muzejs atkal apmeklētājiem būs atvērts.Muzejā vienlaikus drīkstēs uzturēties 15 viesi.Pieaugušajiem nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu.
Bērni līdz 12 gadu vecumam muzeju var apmeklēt ar pieaugušo, kam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Kopā ar sertifikātu nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti.


Visiem apmeklētājiem no 7 gadu vecuma jālieto sejas maskas un jāievēro 2 m distance.


Muzejā apskatāmas divas izstādes - Alekseja Naumova “Ainavas” (līdz 12.12.) un Cēsu Vēstures un mākslas muzeja ceļojošā izstāde “Sarkanbaltsarkanā Latvijas karoga stāsti”  (līdz 5.12.).


Svētku laikā muzeja logos īpašs noformējums - vēsturiskā žurnāla “Atmoda” 18. novembra izdevumi, kā arī Ogres novadnieka Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Jāņa Sniedzes diploms par augstā apbalvojuma saņemšanu.


Informāciju sagatavoja Inga Zvirbule, Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

