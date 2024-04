Ogres vokālā grupa ANIMA SOLLA saņem XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju Svētku pirmo Lielo balvu Latvijas Nacionālais kultūras centrs

2023. gada 27. un 28. maijā Mazajā Ģildē notika vokālo ansambļu konkursa fināls, kurā par Lielo balvu sacentās 30 vokālie ansambļi vairākās kategorijās - sieviešu, vīru, jauktais, senioru un pusprofesionālais vokālais ansamblis. Konkursu vērtēja starptautiska žūrija - Guntars Prānis (žūrijas priekšsēdētājs), Selga Mence, Jānis Ķirsis, Vītauts Miškinis (Vytautas Miškinis, Lietuva), Ārne Saluvērs (Aarne Saluveer, Igaunija).

Lielo balvu, 2000 eiro naudas balvu, karoga naglu un Rimi labumu kasti saņēma Ogres Kultūras centra vokālā grupa ANIMA SOLLA (vadītāja Mārīte Puriņa). Savukārt, visi 1. vietas ieguvēji saņēma balvu, karoga naglu un Rimi labumu kasti. 2. un 3. vietas ieguvēji saņēma Spilvas un Laimas gardumu grozus.

Sieviešu vokālie ansambļi1. vieta Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas Kultūras centrs” sieviešu vokālais ansamblis KARAMELES (vadītāja Agnese Čīče)2. vieta Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības kultūras un atpūtas centra “Imanta” sieviešu vokālais ansamblis FORTUNA (vadītāja Ieva Sutugova)3. vieta Kocēnu kultūras nama vokālais ansamblis IMERA (vadītājs Imants Točs)3. vieta Rīgas vokālā grupa CANTABILE (vadītājs Toms Kazimirisaņecs)

Vīru vokālie ansambļi1. vieta Latvijas Universitātes vīru vokālais ansamblis DANCIS (vadītāja Sarmīte Ančāne-Vilciņa)2. vieta Stendes Tautas nama vīru vokālais ansamblis STENDE (vadītājs Armands Ulmanis)3. vieta Dekšāru pagasta vīru vokālais ansamblis (vadītāja Agnija Romanovska)

Jauktie vokālie ansambļi1. vieta Varakļānu novada Kultūras centra jauktais vokālais ansamblis (vadītājs Ainārs Kiserovskis)2. vieta Rēzeknes novada vokālais ansamblis SKONAI (vadītāja Guntra Kuzmina-Jukna)3. vieta Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas Kultūras centrs" jauktais vokālais ansamblis (vadītāja Agnese Čīče)

Senioru vokālie ansambļi1. vieta VEF Kultūras pils vīru vokālais ansamblis (vadītājs Ēriks Kravalis)2. vieta Valdeķu kultūras nama jauktais vokālais ansamblis DOREMI (vadītāja Dzintra Linde)3. vieta Jelgavas valstpilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” senioru vokālais ansamblis VĪZIJA (vadītāja Liene Gaile)

Pusprofesionālie vokālie ansambļi1. vieta Ogres Kultūras centra vokālā grupa ANIMA SOLLA (vadītāja Mārīte Puriņa)2. vieta Mazsalacas Kultūras centra vokālā grupa ĒRA (vadītāja Dita Tomsone)3. vieta Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” vokālā grupa PUTNU DĀRZS (vadītājs Jānis Švarcbahs)

Žūrijas pārstāvis Ārne Saluvērs (Aarne Saluveer) stāsta: ”Man jāapsveic kaimiņi Latvijā ar tik labiem vokālajiem ansambļiem visās kategorijās. Patiess ir apgalvojums, ka Latvija ir zeme, kas dzied. Manuprāt, visi ansambļi, kas uzstājās konkursa finālā dziedāja labi, bija prieks vērtēt šo konkursu.”

Par Lielo balvuŠajos Svētkos Lielās balvas un karoga naglas dizainu radīja Svētku identitātes autori Maija Rozenfelde un Nauris Jostsons, savukārt to realizēja metālmākslinieks Modris Svilāns. “Mēģinājumu process nezinātājam no malas var šķist juceklīgs un smags, tomēr svētku dalībniekus vieno kopējs mērķis - brīdī, kad viss sastājas savās vietās, tiek sasniegta pilnības sajūta. Balva veido divas perspektīvas: viena kā mūžīgā kustība, bet otra kā atskaites punkts - svētku 150.gadskārta,” par balvas dizainu stāsta M.Rozenfelde. Balva darināta, izmantojot metālu un cēlkoku.

Vokālo ansambļu sniegums SvētkosVokālo ansambļu sniegumu Dziesmu un deju svētku laikā varēs baudīt:4. jūlijā Vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncertā “Skaņu portreti”4. jūlijā Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncertā “Dievs. Daba. Cilvēks”7. un 8. jūlijā Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncertā “Es vēlos sev ko pastāstīt”9. jūlijā Vokālo ansambļu sadziedāšanās

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki Rīgu pieskandinās no 2023. gada 30. jūnija līdz 9. jūlijam, to galvenais akcents būs Dziesmusvētku tradīcijas 150 gadu jubileja. Svētkus organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kas ir Kultūras ministrijas padotībā esošā valsts iestāde, atbalsta lieldraugi Latvijas Mobilais Telefons (LMT) un Elektrum, kā arī atbalstītāji Swedbank, Rimi, Food Union un Kārums, Mangaļi, Circle K Latvia, Latvijas Finieris, Dzintars, Spice, Bolt, Laima, Spilva, DHL, Coffee Address, padomdevējs - Pasaules dabas fonds.



