Piektdiena, 30. aprīlis, 2021 08:07

Ogres VPII "Zelta Sietiņš" atklāj kukaiņu viesnīcu

Ogres VPII "Zelta Sietiņš" atklāj kukaiņu viesnīcu
29.aprīlī nodota ekspluatācijā pirmā kukaiņu viesnīca Latvijā. Kukaiņu viesnīca pateicoties vecāku atbalstam ir atvērta Ogres VPII "Zelta Sietiņš" ,"Skudriņu" un "Sprīdīšu" grupu laukumā.



Viesnīcas prominentākā persona, Latvijas Gada kukainis-parastā spīļaste, jau rezervējusi sev numuriņu. Viesnīcas atklāšanā piedalījās iestādes vadītāja, preses dienesta pārstāvji, grupu skolotājas, skolotāju palīgi, bērni.

Pasākuma kulminācijā bija svētku salūts. Visu aprīļa mēnesi abu grupu bērni mācījās un iepazina kukaiņu dzīvi, pētīja, zīmēja, salīdzināja, izgatavoja no papīra un pat tika darināti saldie kukaiņi.



Bērni kukaiņus vēroja arī zaļās klases laikā, Zilajos kalnos, Visiem par lielu pārsteigumu atlidoja neaicināta viešņa-Žagata Spīgaļa, kura par viesnīcas atklāšanu uzzinājusi Lieldienās no Oda Spindzētāja. Kopā ar Žagatu Spīgaļu bērni gāja rotaļās un dziedāja dziesmas par kukaiņiem.

Liels paldies, Kukaiņu viesnīcas projektētājam un arī galvenam celtniekam Zigurdam Boktam.



Informāciju sagatavoja Ogres VPII "Zelta Sietiņš"

