Mācības norisināsies Brīvības ielā 18, Ogrē, uzņēmuma aprīkotajās telpās. Dalībniekiem būs iespēja mācīties profesionālu pasniedzēju vadībā, gūt pieredzi praksē un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas darbam ēdināšanas nozarē – sākot no ēdiena gatavošanas un virtuves organizācijas līdz higiēnas prasību ievērošanai un klientu apkalpošanai.
“Šī programma ir mūsu ieguldījums sabiedrībā – palīdzēt cilvēkiem apgūt profesiju, kas sniedz gan gandarījumu, gan stabilas izaugsmes iespējas,” uzsver projekta komanda.
Mācību programma paredzēta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, apmācību saturs tiek veidots individuāli, to pielāgojot katram apmācāmajam, izvērtējot viņa spējas un piedāvājot piemērotāko programmas īstenošanas veidu, intensitāti, saturu. Tādā veidā tiek nodrošināta iespēja katram indivīdam apgūt prasmes atbilstoši savām iespējām, akcentējot personas izaugsmes iespējas un veiksmīgāku iekļaušanos darba tirgū, skaidro pašvaldībā.
Pieteikumu mācībām brīvā formā lūgums sūtīt uz e-pasta adresi .
Papildu informācija - zvanot pa tālruni 26558108 vai rakstot uz e-pasta adresi .