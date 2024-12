Ogres Zilo kalnu Ziemassvētku vecīti apciemojuši vairāk nekā 300 bērni

Daudzi no viņiem dzīvo Ogres novadā – Ogrē, Ikšķilē, Lielvārdē, Ķegumā, Ogresgalā. Tomēr Ziemassvētku vecītim netrūka arī tālāku ciemiņu – no Vecumniekiem, Bauskas, Cēsīm, Salaspils, Ķekavas, Rīgas, Tukuma, Aizkraukles, Jēkabpils, Pļaviņām un pat Varakļāniem. Vistālāko ceļu šurp bija mērojušas Kamilla, Sofija un Anabella no Dānijas galvaspilsētas Kopenhāgenas. Zinot, kad mazmeitas būs Ogrē, viņas pie vecīša pieteica te dzīvojošā vecmāmiņa.

Ziemassvētku vecīti savā kāzu dienā palaimējās satikt arī jaunajam pārim, kuram Ogres Zilajos kalnos norisinājās fotosesija. Viņa biroju un foto pie tā kopā ar vecīti savā pārgājiena maršrutā ietvēra grupa VAS “Latvijas valsts meži”darbinieku.

“Liekas, mēs paši priecājamies pat vairāk nekā bērni,” iznākot no mazā namiņa, atzina bērnu vecāki.

“Ogre rullē – vispirms izrotātā pilsēta, un tagad Ogres Zilajos kalnos pievienojies Ziemassvētku vecīša birojs,” teica pārnovadu ciemiņi. “Pie viena brauksim apskatīt arī krāšņo Ogri!”

Dažām dzimtām Ogres Zilo kalnu Ziemassvētku vecīša namiņš kalpoja par mazo brālēnu un māsīcu svētku laika satikšanās vietu.

Bija arī tādi, kuri šurp nāca savā vārda vai dzimšanas dienā. Turklāt ne vien kopā ar vecākiem, bet arī ar draugiem.

Tāpat Ziemassvētku vecīti apciemoja bērni ar īpašām vajadzībām, un viņš kopā ar rūķiem priecājās, ka izdevies ieliet prieku arī viņu sirsniņās.

“Mīļš, mīļš paldies par tik jauku un sirsnīgu Ziemassvētku vecīti un, protams, rūķeni! Pat mūsu četrpadsmitgadnieks smaidīja,” Zilo kalnu aģentūrai raksta ogrēniete Dina Reisa. Ar līdzīgiem vārdiem pēc Ogres Zilo kalnu Ziemassvētku vecīša biroja apmeklējuma atvadījās daudzi tā viesi.

