Izstādes pirmajā daļā apskatāmas meža entomologa Dr. biol. Agņa Šmita lielformāta fotogrāfijas ar augiem bīstamo kukaiņu tuvplāniem.Otrajā daļā uz 4 planšetēm apkopota informācija par augiem bīstamiem karantīnas organismiem, kas sastopami Latvijā un pasaulē. Savukārt izstādes trešo daļu veido kolekciju kastes ar kukaiņiem un to radītiem augu bojājumiem.
Izstādes mērķis ir aicināt sabiedrību aizdomāties par augu veselības nozīmi un mudināt ikvienu rīkoties tā, lai neradītu draudus augiem Latvijā, piemēram, nevest no ceļojumiem "zaļos suvenīrus"- augus, sēklas, augļus un ziedus, nepasūtīt internetā augus bez fitosanitārā serifikāta vai augu pases, neiegādāties nepārbaudītus augus vai sēklas.
Interesenti aicināti apskatīt izstādi līdz 30. jūnijam Ogresgala bibliotēkā.
Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas Sabiedrisko attiecību speciāliste