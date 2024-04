Ogresgalā nosvinēta Ģimenes diena

Ģimenes diena ar nosaukumu "Veselas ģimenes – drošs pamats veselīgai valstij" Ogresgala Tradīciju parkā norisinājās pagājušajā svētdienā, 21. maijā. Pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Čiščakova stāsta, ka Ģimenes dienas pasākumi sākās jau no rīta – iedzīvotājiem bija iespēja no Ogres doties nūjošanas pārgājienā uz Ogresgalu vai arī braukt ar velo.



Apmeklētāji varēja noklausīties Ogresgala pirmsskolas izglītības iestādes «Ābelīte» mazo dziedātāju sagatavoto koncertu, kur bērni mūzikas terapeites Līgas Skujiņas vadībā atainoja visa gada norises pa mēnešiem. Pēc tam ikvienam bija iespēja piedalīties dažādās meistarklasēs, piemēram, mūzikas vai mākslas terapijas meistarklasē, kur ģimene kopā varēja uzgleznot gleznu uz īsta molberta un šo gleznu paņemt līdzi mājās. Savukārt kopā ar kokapstrādes meistaru bērni iepazina dabiskos materiālus, no koka gatavojot vilciņus un rūķus, ko arī varēja paņemt līdzi.



Gan lielie, gan mazie apmeklētāji ieguva arī iemaņas, kā iekurt uguni, šaut ar loku, pārvarēja šķēršļu joslas, pildot dažādus sportiskus uzdevumus, izpētīja no Ogres Centrālās bibliotēkas atbraukušā bibliobusa piedāvājumu, kā arī darīja daudz ko citu. Dienas izskaņā ikvienam bija iespēja nobaudīt garšīgu zupu, bet noslēgumā – diskotēka visai ģimenei.



"Šāds pasākums Ogresgala pagastā – vienu gadu Ciemupē, otru Ogresgalā – notiek jau vairākus gadus maija nogalē, jo 15. maijs ir Pasaules Ģimenes diena un 1. jūnijs Bērnu tiesību aizsardzības diena. Šajā laikā cenšamies aktualizēt ģimenes vērtību un ģimenes veselību dažādās izpausmēs. Ģimeņu atsaucība bija liela. Ja raugāmies no psihoemocionālās jeb mentālās veselības viedokļa, tad būt kopā, priecāties, apgūt vai uzzināt kaut ko jaunu ģimenes veselībai ir ļoti svarīgs aspekts," saka I. Čiščakova, piebilstot, ka ģimenes ir dažādas, tāpēc arī piedāvājums ir dažāda sastāva un vecuma ģimenēm, un bija patiess prieks, ka pasākumā piedalījās gan bērni, gan vecāki, gan arī vecvecāki, izbaudot kopīgu piedzīvojumu, kas pagasta sadzīvei un kultūrai ir ļoti svarīgi. "Pēc mūsu aplēsēm, pasākumā piedalījās ap 150–160 lielu un mazu dalībnieku, un tas Ogresgalam ir daudz. Pagastos ģimeniski pasākumi ir ļoti svarīgi, jo nereti ikdienas darbi katru ģimenes locekli, ja tā var teikt, aizsauc uz savu pusi un ģimenes kopā būšana sanāk retāk," saka I. Čiščakova,