Ceturtdiena, 18. decembris, 2025 14:19

Ogresgala pagasta iedzīvotāji vienojas akcijā "Neesi svētkos viens"

Ilze Čiščakova, Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja
Ogresgala pagasta iedzīvotāji vienojas akcijā "Neesi svētkos viens"
Foto: Ogres novads
Ceturtdiena, 18. decembris, 2025 14:19

Ogresgala pagasta iedzīvotāji vienojas akcijā "Neesi svētkos viens"

Ilze Čiščakova, Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja

Svētku laiks ir īpašs laiks, kad visvairāk izjūtam līdzās būšanas nozīmi un priecājamies par to. Diemžēl ne visiem ir iespēja svētkus sagaidīt ģimenes lokā. Tāpēc Ogresgala pagasta pārvalde jau sesto gadu sadarbībā ar fondu “Cerība ģimenei” Ogresgala pagastā īsteno labdarbības akciju “Neesi svētkos viens”, kuras mērķis ir iepriecināt mūsu pagasta vientuļos un maznodrošinātos seniorus, sniedzot viņiem gan praktisku atbalstu, gan sirsnīgu uzmanību. Ikdienā par senioru vajadzībām rūpējas Ogres novada Sociālais dienests, tomēr ir cilvēki ar dažādiem dzīves stāstiem un situācijām, kuriem atbalsts nepienākas. Tieši tāpēc svētku laikā pagasta iedzīvotāju līdzdalība un rūpes ir īpaši nozīmīgas. Akcija vēlreiz apliecināja, ka gan Ogresgalā, gan Ciemupē dzīvo aktīvi un līdzcietīgi cilvēki.

Akcijas laikā tika sarūpēti vērtīgi produkti ar ilgstošu realizācijas termiņu un higiēnas preces, kas nogādātas 42 senioriem un ģimenēm. Sirsnīgs paldies ikvienam iedzīvotājam, kurš atbalstīja šo iniciatīvu. Jau vairākus gadus akciju atbalsta zemnieku saimniecība “Sprīdīši”, nodrošinot katram senioram svaigas olas – paldies Artim Galējam. Par gardiem zirņiem ar speķīti parūpējās “VSL pārtikas grupa” – paldies Valentīnai Levkānei. Pateicamies arī uzņēmumam “Duets 96” par sarūpētajām vērtīgajām lietām.

Īpaši sirsnīgu noskaņu akcijai piešķīra Ogresgala pagasta PII “Ābelīte” audzēkņi – gan lieli, gan mazi – kopā ar saviem vecākiem, vienojoties, ka Mārtiņdienas tirdziņa ieņēmumi tiks novirzīti, lai iegādātos senioriem nepieciešamās lietās. Papildus tam prieku sagādāja PII “Ābelīte” un Ogresgala Dienas centra bērnu gatavotie Ziemassvētku apsveikumi, kuros ikviens varēja sajust siltumu, rūpes un labestību.

Akcija “Neesi svētkos viens” arī šogad apliecināja, ka, esot kopā, varam paveikt daudz. Sadarbojoties un patiesi rūpējoties par sava pagasta labklājību, soli pa solim iespējams radīt vidi, kur galvenā vērtība vienmēr ir cilvēks. No sirds pateicos ikvienam, kurš iesaistījās, palīdzēja un dalījās. Labestība, savstarpēja cieņa un ieinteresētība darīt ir svarīgākais, kas mums šobrīd nepieciešams, lai būtu stipri, veseli un saliedēti.

